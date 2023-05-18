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Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872603632.html
Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию
Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 18.05.2023
Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию
Замминистра Белгородской области по вопросам ЖКХ Антон Шопин отправился добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:40
2023-05-18T12:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
санкт-петербург
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Замминистра Белгородской области по вопросам ЖКХ Антон Шопин отправился добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Утром принесли документ. Заявление. На увольнение по собственному желанию. Замминистра. Антон Сергеевич Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. В текущем году ему исполняется 39 лет, из них 13 лет - в погонах", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что Шопин учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, военную службу прошел в Чечне. "Понимаю, что, с одной стороны, работа, которая выполняется министерством ЖКХ региона в нынешних условиях, имеет колоссальное значение… Но с другой стороны, Родину защищать нужно! Еще раз спасибо за это решение Антону Сергеевичу! Настоящий мужчина!" - добавил губернатор.
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белгородская область
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белгородская область, санкт-петербург, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Санкт-Петербург, Вячеслав Гладков, Безопасность
Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию

Белгородский замминистра по вопросам ЖКХ Шопин отправился добровольцем на спецоперацию

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Замминистра Белгородской области по вопросам ЖКХ Антон Шопин отправился добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Утром принесли документ. Заявление. На увольнение по собственному желанию. Замминистра. Антон Сергеевич Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. В текущем году ему исполняется 39 лет, из них 13 лет - в погонах", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Шопин учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, военную службу прошел в Чечне. "Понимаю, что, с одной стороны, работа, которая выполняется министерством ЖКХ региона в нынешних условиях, имеет колоссальное значение… Но с другой стороны, Родину защищать нужно! Еще раз спасибо за это решение Антону Сергеевичу! Настоящий мужчина!" - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьСанкт-ПетербургВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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