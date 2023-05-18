https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872603632.html
Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию
Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 18.05.2023
Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию
Замминистра Белгородской области по вопросам ЖКХ Антон Шопин отправился добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:40
2023-05-18T12:40
2023-05-18T12:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
санкт-петербург
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Замминистра Белгородской области по вопросам ЖКХ Антон Шопин отправился добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Утром принесли документ. Заявление. На увольнение по собственному желанию. Замминистра. Антон Сергеевич Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. В текущем году ему исполняется 39 лет, из них 13 лет - в погонах", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что Шопин учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, военную службу прошел в Чечне. "Понимаю, что, с одной стороны, работа, которая выполняется министерством ЖКХ региона в нынешних условиях, имеет колоссальное значение… Но с другой стороны, Родину защищать нужно! Еще раз спасибо за это решение Антону Сергеевичу! Настоящий мужчина!" - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872410086.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, санкт-петербург, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Санкт-Петербург, Вячеслав Гладков, Безопасность
Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию
Белгородский замминистра по вопросам ЖКХ Шопин отправился добровольцем на спецоперацию