https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872603632.html

Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию

Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 18.05.2023

Белгородский замминистра отправился добровольцем на спецоперацию

Замминистра Белгородской области по вопросам ЖКХ Антон Шопин отправился добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:40

2023-05-18T12:40

2023-05-18T12:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

санкт-петербург

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Замминистра Белгородской области по вопросам ЖКХ Антон Шопин отправился добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Утром принесли документ. Заявление. На увольнение по собственному желанию. Замминистра. Антон Сергеевич Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. В текущем году ему исполняется 39 лет, из них 13 лет - в погонах", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что Шопин учился в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, военную службу прошел в Чечне. "Понимаю, что, с одной стороны, работа, которая выполняется министерством ЖКХ региона в нынешних условиях, имеет колоссальное значение… Но с другой стороны, Родину защищать нужно! Еще раз спасибо за это решение Антону Сергеевичу! Настоящий мужчина!" - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872410086.html

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Варвара Скокшина

белгородская область, санкт-петербург, вячеслав гладков, безопасность