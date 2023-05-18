https://ria.ru/20230518/dannye-1872638335.html
ГД одобрила проект о штрафах за отправку данных в зарубежных мессенджерах
ГД одобрила проект о штрафах за отправку данных в зарубежных мессенджерах - РИА Новости, 18.05.2023
ГД одобрила проект о штрафах за отправку данных в зарубежных мессенджерах
Госдума на пленарном заседание приняла в первом чтении законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:20
2023-05-18T14:20
2023-05-18T14:21
россия
антон горелкин
владимир путин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседание приняла в первом чтении законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры, теперь должностных лиц могут наказать штрафом – от 30 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц - от 100 до 700 тысяч рублей. Как отмечал депутат Антон Горелкин, теперь нарушителям будут грозить штрафы: должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 до 700 тысяч. По словам парламентария, наказывать госслужащих за использование этих мессенджеров в личных целях никто не будет. Как отметил автор инициативы, законопроект нужен для решения более глобальных задач. "Сместить акценты в сторону российских альтернатив. Что хорошо и с точки зрения безопасности и профилактики утечек, и в инфраструктурном плане. Я не противник развития российского финтеха, но когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские – стратегически неправильно", - заключил он. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 марта 2023 года при предоставлении госуслуг, а также при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров использовать иностранные мессенджеры для передачи целого ряда личных и финансовых данных. Как ранее сообщал Горелкин, Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые нельзя будет использовать для обмена информацией, содержащей финансовые и персональные данные, но гражданам России эти мессенджеры никто не запрещает.
https://ria.ru/20230412/twitter-1864912563.html
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россия, антон горелкин, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Антон Горелкин, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ГД одобрила проект о штрафах за отправку данных в зарубежных мессенджерах
ГД одобрила проект о штрафах за отправку персональных данных через зарубежные мессенджеры