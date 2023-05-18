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Кириенко заявил, что сейчас определяется, каким будет будущее России и мира - РИА Новости, 18.05.2023
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12:39 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/buduschee-1872603163.html
Кириенко заявил, что сейчас определяется, каким будет будущее России и мира
Кириенко заявил, что сейчас определяется, каким будет будущее России и мира - РИА Новости, 18.05.2023
Кириенко заявил, что сейчас определяется, каким будет будущее России и мира
Именно сейчас определяется каким будет будущее мира, страны и каждого человека, при этом знания ставятся важнейшим инструментом и ресурсом... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:39
2023-05-18T12:39
россия
общество
сергей кириенко
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Именно сейчас определяется каким будет будущее мира, страны и каждого человека, при этом знания ставятся важнейшим инструментом и ресурсом конкурентноспособности, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Именно сейчас определяется каким будет будущее мира, каким будет будущее страны, каким будет будущее каждого человека. И знания становятся важнейшим инструментом и ресурсом конкурентноспособности", - сказал Кириенко на награждении победителей финала третьего сезона конкурса "Лига Лекторов" и первого сезона конкурса "Школьная Лига Лекторов" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он добавил, что также знания, которые создаются и передаются, это "лекарство от страхов и неуверенности".
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россия, общество, сергей кириенко
Россия, Общество, Сергей Кириенко
Кириенко заявил, что сейчас определяется, каким будет будущее России и мира

Кириенко: именно сейчас определяется, каким будет будущее мира, России и каждого человека

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Именно сейчас определяется каким будет будущее мира, страны и каждого человека, при этом знания ставятся важнейшим инструментом и ресурсом конкурентноспособности, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Именно сейчас определяется каким будет будущее мира, каким будет будущее страны, каким будет будущее каждого человека. И знания становятся важнейшим инструментом и ресурсом конкурентноспособности", - сказал Кириенко на награждении победителей финала третьего сезона конкурса "Лига Лекторов" и первого сезона конкурса "Школьная Лига Лекторов" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он добавил, что также знания, которые создаются и передаются, это "лекарство от страхов и неуверенности".
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