https://ria.ru/20230518/briks-1872734652.html
Главы МИД стран БРИКС проведут встречу в Кейптауне 1 июня
Главы МИД стран БРИКС проведут встречу в Кейптауне 1 июня - РИА Новости, 18.05.2023
Главы МИД стран БРИКС проведут встречу в Кейптауне 1 июня
Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня, сообщило министерство иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:41
2023-05-18T18:41
2023-05-18T18:54
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ЙОХАННЕСБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня, сообщило министерство иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики."Министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор примет встречу министров иностранных дел БРИКС 1 июня 2023 в Кейптауне. Промежуточная встреча предоставляет возможность дли министров иностранных дел БРИКС поразмышлять о региональных и глобальных изменениях событий", - говорится в заявлении МИД ЮАР. Отмечается, что после этого 2 июня также пройдет встреча "Друзей БРИКС", на которую приглашены главы МИД 15 стран Африки и южных государств.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230512/putin-1871391054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кейптаун, юар, брикс
В мире, Кейптаун, ЮАР, БРИКС
Главы МИД стран БРИКС проведут встречу в Кейптауне 1 июня
МИД ЮАР объявил о встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне 1 июня