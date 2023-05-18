Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД стран БРИКС проведут встречу в Кейптауне 1 июня - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 18.05.2023 (обновлено: 18:54 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/briks-1872734652.html
Главы МИД стран БРИКС проведут встречу в Кейптауне 1 июня
Главы МИД стран БРИКС проведут встречу в Кейптауне 1 июня - РИА Новости, 18.05.2023
Главы МИД стран БРИКС проведут встречу в Кейптауне 1 июня
Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня, сообщило министерство иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:41
2023-05-18T18:54
в мире
кейптаун
юар
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_7eda06f262b89064d6c5d9a02e20085e.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня, сообщило министерство иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики."Министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор примет встречу министров иностранных дел БРИКС 1 июня 2023 в Кейптауне. Промежуточная встреча предоставляет возможность дли министров иностранных дел БРИКС поразмышлять о региональных и глобальных изменениях событий", - говорится в заявлении МИД ЮАР. Отмечается, что после этого 2 июня также пройдет встреча "Друзей БРИКС", на которую приглашены главы МИД 15 стран Африки и южных государств.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230512/putin-1871391054.html
кейптаун
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_619acb68021351892fa41568f75c1812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кейптаун, юар, брикс
В мире, Кейптаун, ЮАР, БРИКС
Главы МИД стран БРИКС проведут встречу в Кейптауне 1 июня

МИД ЮАР объявил о встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне 1 июня

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня, сообщило министерство иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики.
"Министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор примет встречу министров иностранных дел БРИКС 1 июня 2023 в Кейптауне. Промежуточная встреча предоставляет возможность дли министров иностранных дел БРИКС поразмышлять о региональных и глобальных изменениях событий", - говорится в заявлении МИД ЮАР. Отмечается, что после этого 2 июня также пройдет встреча "Друзей БРИКС", на которую приглашены главы МИД 15 стран Африки и южных государств.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС
12 мая, 17:49
 
В миреКейптаунЮАРБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала