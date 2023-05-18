Рейтинг@Mail.ru
Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
17:35 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/biznes-missii-1872711401.html
Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона
Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона - РИА Новости, 18.05.2023
Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона
Бизнес-миссии в страны ближнего и дальнего зарубежья, которые организуют власти Ленинградской области для региональных компаний, значительно увеличили загрузку... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:35
2023-05-18T17:35
ленинградская область
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148271/85/1482718545_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_61595b2a2278690dd332f14114f848c6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Бизнес-миссии в страны ближнего и дальнего зарубежья, которые организуют власти Ленинградской области для региональных компаний, значительно увеличили загрузку портов области и железной дороги.Об этом сообщил на первом в этом году заседании совета по развитию экспорта и импортозамещению заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.По его словам, в связи с геополитическими изменениями областные компании, которые до 2022 года были ориентированы на экспорт в европейские страны, были вынуждены искать новые рынки сбыта.Он добавил, что среди наиболее востребованных экспортных продуктов ― концентраты кофе и чая, табак, бумага и стройматериалы. Традиционно велик экспорт продукции областных птицефабрик."Сейчас 95% экспорта в Африку — это мясо птицы. Следующая задача — найти возможности и довезти туда свежее куриное яйцо", – пояснили в пресс-службе областной администрации.
https://ria.ru/20230505/lenoblast-1869926302.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148271/85/1482718545_134:0:667:400_1920x0_80_0_0_026eae0a6bbe354fd76ce43184d433dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область
Ленинградская область , Ленинградская область

Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона

© Фото : Пресс-служба правительства Ленинградской областиГлава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов
Глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Ленинградской области
Глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Бизнес-миссии в страны ближнего и дальнего зарубежья, которые организуют власти Ленинградской области для региональных компаний, значительно увеличили загрузку портов области и железной дороги.
Об этом сообщил на первом в этом году заседании совета по развитию экспорта и импортозамещению заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
По его словам, в связи с геополитическими изменениями областные компании, которые до 2022 года были ориентированы на экспорт в европейские страны, были вынуждены искать новые рынки сбыта.
«
"Это непростой путь: расстояния значительные, логистика сложная и дорогая. Кроме того, пропускная способность транзитных стран ограничена. Несмотря на все это, грузооборот наших портов за 2022 год вырос на 10%, отгрузка на железной дороги тоже увеличивается. Развитию экспортного потенциала способствуют бизнес-миссии. Особое внимание мы также уделяем межрегиональному сотрудничеству для обеспечения ритмичности поставок продукции и загрузки грузовых составов", ― Ялов.
Он добавил, что среди наиболее востребованных экспортных продуктов ― концентраты кофе и чая, табак, бумага и стройматериалы. Традиционно велик экспорт продукции областных птицефабрик.
"Сейчас 95% экспорта в Африку — это мясо птицы. Следующая задача — найти возможности и довезти туда свежее куриное яйцо", – пояснили в пресс-службе областной администрации.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Глава Ленобласти предложил уйти от термина "импортозамещение"
5 мая, 14:30
 
Ленинградская областьЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала