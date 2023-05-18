https://ria.ru/20230518/biznes-missii-1872711401.html
Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона
Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона - РИА Новости, 18.05.2023
Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона
Бизнес-миссии в страны ближнего и дальнего зарубежья, которые организуют власти Ленинградской области для региональных компаний, значительно увеличили загрузку... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:35
2023-05-18T17:35
2023-05-18T17:35
ленинградская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Бизнес-миссии в страны ближнего и дальнего зарубежья, которые организуют власти Ленинградской области для региональных компаний, значительно увеличили загрузку портов области и железной дороги.Об этом сообщил на первом в этом году заседании совета по развитию экспорта и импортозамещению заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.По его словам, в связи с геополитическими изменениями областные компании, которые до 2022 года были ориентированы на экспорт в европейские страны, были вынуждены искать новые рынки сбыта.Он добавил, что среди наиболее востребованных экспортных продуктов ― концентраты кофе и чая, табак, бумага и стройматериалы. Традиционно велик экспорт продукции областных птицефабрик."Сейчас 95% экспорта в Африку — это мясо птицы. Следующая задача — найти возможности и довезти туда свежее куриное яйцо", – пояснили в пресс-службе областной администрации.
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РИА Новости
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ленинградская область
Ленинградская область , Ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Бизнес-миссии в страны ближнего и дальнего зарубежья, которые организуют власти Ленинградской области для региональных компаний, значительно увеличили загрузку портов области и железной дороги.
Об этом сообщил на первом в этом году заседании совета по развитию экспорта и импортозамещению заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
По его словам, в связи с геополитическими изменениями областные компании, которые до 2022 года были ориентированы на экспорт в европейские страны, были вынуждены искать новые рынки сбыта.
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"Это непростой путь: расстояния значительные, логистика сложная и дорогая. Кроме того, пропускная способность транзитных стран ограничена. Несмотря на все это, грузооборот наших портов за 2022 год вырос на 10%, отгрузка на железной дороги тоже увеличивается. Развитию экспортного потенциала способствуют бизнес-миссии. Особое внимание мы также уделяем межрегиональному сотрудничеству для обеспечения ритмичности поставок продукции и загрузки грузовых составов", ― Ялов.
Он добавил, что среди наиболее востребованных экспортных продуктов ― концентраты кофе и чая, табак, бумага и стройматериалы. Традиционно велик экспорт продукции областных птицефабрик.
"Сейчас 95% экспорта в Африку
— это мясо птицы. Следующая задача — найти возможности и довезти туда свежее куриное яйцо", – пояснили в пресс-службе областной администрации.
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