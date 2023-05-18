https://ria.ru/20230518/biznes-missii-1872711401.html

Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона

Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона - РИА Новости, 18.05.2023

Бизнес-миссии Ленобласти помогают развивать экспортный потенциал региона

Бизнес-миссии в страны ближнего и дальнего зарубежья, которые организуют власти Ленинградской области для региональных компаний, значительно увеличили загрузку... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:35

2023-05-18T17:35

2023-05-18T17:35

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Бизнес-миссии в страны ближнего и дальнего зарубежья, которые организуют власти Ленинградской области для региональных компаний, значительно увеличили загрузку портов области и железной дороги.Об этом сообщил на первом в этом году заседании совета по развитию экспорта и импортозамещению заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.По его словам, в связи с геополитическими изменениями областные компании, которые до 2022 года были ориентированы на экспорт в европейские страны, были вынуждены искать новые рынки сбыта.Он добавил, что среди наиболее востребованных экспортных продуктов ― концентраты кофе и чая, табак, бумага и стройматериалы. Традиционно велик экспорт продукции областных птицефабрик."Сейчас 95% экспорта в Африку — это мясо птицы. Следующая задача — найти возможности и довезти туда свежее куриное яйцо", – пояснили в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20230505/lenoblast-1869926302.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область