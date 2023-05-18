https://ria.ru/20230518/bank-1872544906.html
Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ и Всемирного банка
Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ и Всемирного банка - РИА Новости, 18.05.2023
Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ и Всемирного банка
Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости прогнозирует исчезновение в будущем Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:16
2023-05-18T09:16
2023-05-18T09:33
экономика
сша
джим роджерс
мвф
всемирный банк
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости прогнозирует исчезновение в будущем Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Насколько я могу судить, они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают", - сообщил он на вопрос о будущем МВФ и Всемирного банка. Роджерс отметил, что если посмотреть на старые годовые доклады МВФ, то можно найти положительные оценки организации в отношении отдельных государств. "А через пять лет эта страна банкротится", - добавил он. Кроме того, инвестор также поставил под сомнение будущее Федеральной резервной системы (ФРС) США. "В США было три центральных банка за всю историю. Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие", - подчеркнул он. При этом инвестор указал, что МВФ и Всемирный банк "не уйдут просто так в один момент", поскольку имеют большой вес в мире. "Банкиры их любят, потому что многие зарабатывают большие деньги на МВФ и Всемирном банке, большое количество бюрократов замечательно устроились, получают большие деньги. Поэтому потребуется время, но в конце концов они исчезнут, потому что продолжают совершать ошибки", - заключил Роджерс.
https://ria.ru/20221213/rodzhers-1838060408.html
https://ria.ru/20230518/evrosoyuz-1872543771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, джим роджерс, мвф, всемирный банк, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Джим Роджерс, МВФ, Всемирный банк, Федеральная резервная система США
Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ и Всемирного банка
Американский инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ, Всемирного банка и ФРС США
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости прогнозирует исчезновение в будущем Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Насколько я могу судить, они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают", - сообщил он на вопрос о будущем МВФ и Всемирного банка.
Роджерс отметил, что если посмотреть на старые годовые доклады МВФ, то можно найти положительные оценки организации в отношении отдельных государств. "А через пять лет эта страна банкротится", - добавил он.
Кроме того, инвестор также поставил под сомнение будущее Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"В США было три центральных банка за всю историю. Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие", - подчеркнул он.
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При этом инвестор указал, что МВФ и Всемирный банк "не уйдут просто так в один момент", поскольку имеют большой вес в мире.
"Банкиры их любят, потому что многие зарабатывают большие деньги на МВФ и Всемирном банке, большое количество бюрократов замечательно устроились, получают большие деньги. Поэтому потребуется время, но в конце концов они исчезнут, потому что продолжают совершать ошибки", - заключил Роджерс
.
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