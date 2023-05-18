Рейтинг@Mail.ru
Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ и Всемирного банка - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 18.05.2023 (обновлено: 09:33 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/bank-1872544906.html
Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ и Всемирного банка
Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ и Всемирного банка - РИА Новости, 18.05.2023
Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ и Всемирного банка
Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости прогнозирует исчезновение в будущем Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:16
2023-05-18T09:33
экономика
сша
джим роджерс
мвф
всемирный банк
федеральная резервная система сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_c0dddefbd5680684c6201bc75d73cb91.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости прогнозирует исчезновение в будущем Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Насколько я могу судить, они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают", - сообщил он на вопрос о будущем МВФ и Всемирного банка. Роджерс отметил, что если посмотреть на старые годовые доклады МВФ, то можно найти положительные оценки организации в отношении отдельных государств. "А через пять лет эта страна банкротится", - добавил он. Кроме того, инвестор также поставил под сомнение будущее Федеральной резервной системы (ФРС) США. "В США было три центральных банка за всю историю. Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие", - подчеркнул он. При этом инвестор указал, что МВФ и Всемирный банк "не уйдут просто так в один момент", поскольку имеют большой вес в мире. "Банкиры их любят, потому что многие зарабатывают большие деньги на МВФ и Всемирном банке, большое количество бюрократов замечательно устроились, получают большие деньги. Поэтому потребуется время, но в конце концов они исчезнут, потому что продолжают совершать ошибки", - заключил Роджерс.
https://ria.ru/20221213/rodzhers-1838060408.html
https://ria.ru/20230518/evrosoyuz-1872543771.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_39052b79de8c7d52306dabfab33bac19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, джим роджерс, мвф, всемирный банк, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Джим Роджерс, МВФ, Всемирный банк, Федеральная резервная система США
Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ и Всемирного банка

Американский инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ, Всемирного банка и ФРС США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости прогнозирует исчезновение в будущем Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Насколько я могу судить, они никогда не делают верных оценок. А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают", - сообщил он на вопрос о будущем МВФ и Всемирного банка.
Роджерс отметил, что если посмотреть на старые годовые доклады МВФ, то можно найти положительные оценки организации в отношении отдельных государств. "А через пять лет эта страна банкротится", - добавил он.
Кроме того, инвестор также поставил под сомнение будущее Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"В США было три центральных банка за всю историю. Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие", - подчеркнул он.
Председатель Beeland Interests Inc. Джим Роджерс на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017 - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Джим Роджерс: следующие пару лет могут стать худшими для экономики
13 декабря 2022, 10:00
При этом инвестор указал, что МВФ и Всемирный банк "не уйдут просто так в один момент", поскольку имеют большой вес в мире.
"Банкиры их любят, потому что многие зарабатывают большие деньги на МВФ и Всемирном банке, большое количество бюрократов замечательно устроились, получают большие деньги. Поэтому потребуется время, но в конце концов они исчезнут, потому что продолжают совершать ошибки", - заключил Роджерс.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Американский инвестор Роджерс допустил крах Евросоюза
09:09
 
ЭкономикаСШАДжим РоджерсМВФВсемирный банкФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала