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Польское издание утверждает, что его сайт атаковали из России - РИА Новости, 18.05.2023
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15:10 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/ataka-1872652627.html
Польское издание утверждает, что его сайт атаковали из России
Польское издание утверждает, что его сайт атаковали из России - РИА Новости, 18.05.2023
Польское издание утверждает, что его сайт атаковали из России
Польское издание Wpolityce заявило о том, что ее интернет-сайт якобы атакован из России. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:10
2023-05-18T15:10
россия
польша
в мире
москва
twitter
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ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Польское издание Wpolityce заявило о том, что ее интернет-сайт якобы атакован из России. "Идет хакерская DDoS-атака на сайт wpolityce.pl, что приводит к временным проблемам с открытием сайта. Согласно информации, полученной из министерства информатизации, за атакой стоят российские хакерские группы. Также были атакованы и другие польские порталы", - говорится в сообщении редакции издания в Twitter. Само польское ведомство на своих ресурсах не публикует информации о якобы российской DDoS-атаке. При этом пользователи в социальных сетях сообщают, что проблемы возникают также с интернет-сайтами других ведущих польских изданий, таких как Super Express, Gazeta Wyborcza и Rzeczospolita. Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. В начале весны сбой произошел в работе польского портала podatki.gov.pl, на котором юридические и физические лица заполняют налоговые декларации. Полномочный представитель правительства Польши по кибербезопасности Януш Цешиньский обвинил российские спецслужбы в хакерской атаке на сайт. Министерство финансов Польши в тот же день сообщило, что перерыв в работе портала произошел не в результате хакерской атаки, а из-за технической ошибки.
https://ria.ru/20230125/khakery-1847291812.html
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россия
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353
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россия, польша, в мире, москва, twitter, gazeta wyborcza
Россия, Польша, В мире, Москва, Twitter, Gazeta Wyborcza
Польское издание утверждает, что его сайт атаковали из России

Польское издание Wpolityce утверждает, что его интернет-сайт якобы атаковали из России

© iStock.com / eclipse_imagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© iStock.com / eclipse_images
Хакер. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Польское издание Wpolityce заявило о том, что ее интернет-сайт якобы атакован из России.
"Идет хакерская DDoS-атака на сайт wpolityce.pl, что приводит к временным проблемам с открытием сайта. Согласно информации, полученной из министерства информатизации, за атакой стоят российские хакерские группы. Также были атакованы и другие польские порталы", - говорится в сообщении редакции издания в Twitter.
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Само польское ведомство на своих ресурсах не публикует информации о якобы российской DDoS-атаке.
При этом пользователи в социальных сетях сообщают, что проблемы возникают также с интернет-сайтами других ведущих польских изданий, таких как Super Express, Gazeta Wyborcza и Rzeczospolita.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
В начале весны сбой произошел в работе польского портала podatki.gov.pl, на котором юридические и физические лица заполняют налоговые декларации. Полномочный представитель правительства Польши по кибербезопасности Януш Цешиньский обвинил российские спецслужбы в хакерской атаке на сайт. Министерство финансов Польши в тот же день сообщило, что перерыв в работе портала произошел не в результате хакерской атаки, а из-за технической ошибки.
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