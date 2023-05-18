https://ria.ru/20230518/ataka-1872652627.html

Польское издание утверждает, что его сайт атаковали из России

Польское издание утверждает, что его сайт атаковали из России - РИА Новости, 18.05.2023

Польское издание утверждает, что его сайт атаковали из России

Польское издание Wpolityce заявило о том, что ее интернет-сайт якобы атакован из России. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:10

2023-05-18T15:10

2023-05-18T15:10

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ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Польское издание Wpolityce заявило о том, что ее интернет-сайт якобы атакован из России. "Идет хакерская DDoS-атака на сайт wpolityce.pl, что приводит к временным проблемам с открытием сайта. Согласно информации, полученной из министерства информатизации, за атакой стоят российские хакерские группы. Также были атакованы и другие польские порталы", - говорится в сообщении редакции издания в Twitter. Само польское ведомство на своих ресурсах не публикует информации о якобы российской DDoS-атаке. При этом пользователи в социальных сетях сообщают, что проблемы возникают также с интернет-сайтами других ведущих польских изданий, таких как Super Express, Gazeta Wyborcza и Rzeczospolita. Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. В начале весны сбой произошел в работе польского портала podatki.gov.pl, на котором юридические и физические лица заполняют налоговые декларации. Полномочный представитель правительства Польши по кибербезопасности Януш Цешиньский обвинил российские спецслужбы в хакерской атаке на сайт. Министерство финансов Польши в тот же день сообщило, что перерыв в работе портала произошел не в результате хакерской атаки, а из-за технической ошибки.

https://ria.ru/20230125/khakery-1847291812.html

https://ria.ru/20221228/khakery-1841832314.html

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россия, польша, в мире, москва, twitter, gazeta wyborcza