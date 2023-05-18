https://ria.ru/20230518/afrika-1872575999.html
Десятки африканских стран согласились участвовать в саммите Россия — Африка
Десятки африканских стран согласились участвовать в саммите Россия — Африка - РИА Новости, 18.05.2023
Десятки африканских стран согласились участвовать в саммите Россия — Африка
Десятки африканских стран дали согласие на участие в саммите Россия-Африка, ответы на приглашение продолжают поступать, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:33
2023-05-18T11:33
2023-05-18T12:53
россия
санкт-петербург
олег озеров
владимир путин
африка
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Десятки африканских стран дали согласие на участие в саммите Россия-Африка, ответы на приглашение продолжают поступать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнёрства Россия-Африка Олег Озеров. "Пока мы не можем дать полный ответ (сколько стран приедет - ред.), потому что продолжают каждый день поступать ответы на приглашения (президента РФ) Владимира Путина, но могу заверить, что десятки стран дали свое добро на участие в саммите, каждый день поступают согласия от африканских государств приехать в Санкт-Петербург на саммит, до которого осталось чуть больше двух месяцев", - сказал он. По его словами, даты саммита не поменялись, ключевые мероприятия пройдут 27-28 июля.Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230517/sammit-1872284735.html
https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, олег озеров, владимир путин, африка
Россия, Санкт-Петербург, Олег Озеров, Владимир Путин, Африка
Десятки африканских стран согласились участвовать в саммите Россия — Африка
Посол МИД: десятки африканских стран дали согласие на участие в саммите Россия — Африка
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Десятки африканских стран дали согласие на участие в саммите Россия-Африка, ответы на приглашение продолжают поступать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнёрства Россия-Африка Олег Озеров.
"Пока мы не можем дать полный ответ (сколько стран приедет - ред.), потому что продолжают каждый день поступать ответы на приглашения (президента РФ) Владимира Путина
, но могу заверить, что десятки стран дали свое добро на участие в саммите, каждый день поступают согласия от африканских государств приехать в Санкт-Петербург
на саммит, до которого осталось чуть больше двух месяцев", - сказал он.
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По его словами, даты саммита не поменялись, ключевые мероприятия пройдут 27-28 июля.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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