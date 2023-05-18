https://ria.ru/20230518/afflek-1872458464.html

СМИ: стала известна причина семейных проблем Лопес и Аффлека

СМИ: стала известна причина семейных проблем Лопес и Аффлека - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ: стала известна причина семейных проблем Лопес и Аффлека

Близкий к семье актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес источник назвал причиной их семейных ссор разный темперамент, сообщает The Sun. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T02:46

2023-05-18T02:46

2023-05-18T02:46

шоубиз

дженнифер лопес

бен аффлек

новости шоу-бизнеса

отношения

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Близкий к семье актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес источник назвал причиной их семейных ссор разный темперамент, сообщает The Sun.Он также отметил, что у Аффлека стало слишком много обязанностей после женитьбы на Лопес. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в прошлом году спустя 20 лет после их первой помолвки. Впервые поклонники пары заговорили о проблемах в звездной семье после того, как появились кадры с 65-ой церемонии вручения наград "Грэмми". В Сети отметили, что актер на них выглядел несчастным и призвали певицу обратить внимание на душевное состояние мужа.Позже фанаты знаменитостей отметили, что Аффлек часто бывает грустным на прогулке с женой, а также не стесняется выяснять с ней отношения в публичных местах, что сразу фиксируют папарацци. Несмотря на это, пара не комментирует слухи о конфликте.

https://ria.ru/20221124/lopes-1833883144.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дженнифер лопес, бен аффлек, новости шоу-бизнеса, отношения