https://ria.ru/20230518/afflek-1872458464.html
СМИ: стала известна причина семейных проблем Лопес и Аффлека
СМИ: стала известна причина семейных проблем Лопес и Аффлека - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: стала известна причина семейных проблем Лопес и Аффлека
Близкий к семье актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес источник назвал причиной их семейных ссор разный темперамент, сообщает The Sun. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T02:46
2023-05-18T02:46
2023-05-18T02:46
шоубиз
дженнифер лопес
бен аффлек
новости шоу-бизнеса
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750360097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_811c669c7cb19614fbf5c75b640b4957.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Близкий к семье актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес источник назвал причиной их семейных ссор разный темперамент, сообщает The Sun.Он также отметил, что у Аффлека стало слишком много обязанностей после женитьбы на Лопес. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в прошлом году спустя 20 лет после их первой помолвки. Впервые поклонники пары заговорили о проблемах в звездной семье после того, как появились кадры с 65-ой церемонии вручения наград "Грэмми". В Сети отметили, что актер на них выглядел несчастным и призвали певицу обратить внимание на душевное состояние мужа.Позже фанаты знаменитостей отметили, что Аффлек часто бывает грустным на прогулке с женой, а также не стесняется выяснять с ней отношения в публичных местах, что сразу фиксируют папарацци. Несмотря на это, пара не комментирует слухи о конфликте.
https://ria.ru/20221124/lopes-1833883144.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750360097_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_16f42a0978b8d73382e0f2feddaef668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дженнифер лопес, бен аффлек, новости шоу-бизнеса, отношения
Шоубиз, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Новости шоу-бизнеса, отношения
СМИ: стала известна причина семейных проблем Лопес и Аффлека
Инсайдер назвал причиной ссор Дженнифер Лопес и Бена Аффлека разный темперамент супругов
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.
Близкий к семье актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес источник назвал причиной их семейных ссор разный темперамент, сообщает
The Sun.
«
"Бен хочет немного сбавить обороты. Ему это нужно, но не Дженнифер. У нее больше энергии, чем у Бена. Здесь нет выключателя, и это просто не тот человек, который любит отдыхать", – рассказал инсайдер.
Он также отметил, что у Аффлека стало слишком много обязанностей после женитьбы на Лопес.
«
"У Бена никогда не было столько обязанностей. Когда он приходит домой, ему хочется просто отключиться", – заключил знакомый пары.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились
в прошлом году спустя 20 лет после их первой помолвки.
Впервые поклонники пары заговорили о проблемах в звездной семье после того, как появились кадры с 65-ой церемонии вручения наград "Грэмми". В Сети отметили, что актер на них выглядел несчастным и призвали певицу обратить внимание на душевное состояние мужа.
Позже фанаты знаменитостей отметили, что Аффлек часто бывает грустным на прогулке с женой, а также не стесняется выяснять с ней отношения в публичных местах, что сразу фиксируют папарацци.
Несмотря на это, пара не комментирует слухи о конфликте.
Лопес удалила фотографии из соцсетей и перестала выходить на связь