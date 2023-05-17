https://ria.ru/20230517/zoloto-1872385494.html

"Гознак" начал продажу золотых слитков физлицам

"Гознак" начал продажу золотых слитков физлицам - РИА Новости, 17.05.2023

"Гознак" начал продажу золотых слитков физлицам

"Гознак" объявляет о начале продаж золотых мерных слитков физлицам, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:08

2023-05-17T14:08

2023-05-17T14:08

экономика

гознак

московский монетный двор

россия

золото

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Гознак" объявляет о начале продаж золотых мерных слитков физлицам, сообщила пресс-служба компании. Уточняется, что помимо покупки мерных слитков из золота, граждане могут также продавать их и оставлять на хранение у "Гознака" наряду с инвестиционными монетами. Это можно сделать в торговом салоне Московского монетного двора, также можно воспользоваться мобильным сервисом "Гознак.Инвестиции". Всего будет два вида мерных слитков - массой в 2 грамма и 50 граммов, но в ближайшее время ассортимент пополниться слитками массой в 50 граммов. Уточняется, что слитки изготавливаются непосредственно в АО "Гознак" по стандарту ГОСТ Р 51572-2020. На слитках и на упаковочной коробке нанесены специальные элементы, обеспечивающие защиту от фальсификации, Как указывается в сообщении, также на упаковке есть сертификаты, зарегистрированные в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Все эти меры направлены на обеспечение подлинности приобретаемых слитков. Сообщается, что слитки, покупаемые в мобильном сервисе "Гознак.Инвестиции", хранятся в специальной охраняемой зоне на территории Московского монетного двора. Покупатель может забрать слитки, обратившись в торговый салон монетного двора. "Гознак" гарантирует обратный выкуп всех оставленных на хранение слитков, при условии отсутствия видимых повреждений самого изделия и его упаковки. Также предприятие принимает к выкупу слитки, которые ранее покидали хранилище "Гознака" и какое-то время находились в обращении на рынке.

https://ria.ru/20230516/zoloto-1872069087.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, гознак, московский монетный двор, россия, золото