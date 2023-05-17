https://ria.ru/20230517/zemletryasenie-1872284203.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,6
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 17.05.2023
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,6
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло у берегов Камчатки, жители полуострова его не ощутили, сообщает краевой глава МЧС. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T02:30
2023-05-17T02:30
2023-05-17T02:30
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло у берегов Камчатки, жители полуострова его не ощутили, сообщает краевой глава МЧС. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 93 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского городского округа. Спасатели уточняют, что население не ощутило землетрясения, в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края люди не звонили.
https://ria.ru/20230513/zemletryasenie-1871567683.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,6
МЧС: у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,6