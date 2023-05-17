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Юристы прокомментировали закон о пропаганде наркотиков в треках рэперов
Юристы прокомментировали закон о пропаганде наркотиков в треках рэперов - РИА Новости, 17.05.2023
Юристы прокомментировали закон о пропаганде наркотиков в треках рэперов
Юристы в беседе со СМИ прокомментировали закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в треках рэп-исполнителей. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:21
2023-05-17T16:21
2023-05-17T18:32
шоубиз
музыка
владимир фокин
давид нуриев
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Юристы в беседе со СМИ прокомментировали закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в треках рэп-исполнителей.Так, Владимир Фокин, председатель московской коллегии адвокатов "Фокин и партнеры" отметил, что закон рассматривается со смягчающей формулировкой, которой можно будет помечать произведения с упоминанием наркотиков. По мнению управляющего партнера Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, необходимо следить за наркоторговцами, а не деятелями искусства. Ранее стало известно, что в думском комитете по охране здоровья обсуждали возможность ввести наказание за пропаганду употребления наркотиков в искусстве. Если закон одобрят, то наказанию могут подвергнуться многие российские рэперы, которые ранее упоминали в своих треках запрещенные вещества. Среди них Баста (Василий Вакуленко), Гуф (Алексей Долматов), Паша Техник, Kizaru (Олег Нечипоренко), Птаха (Давид Нуриев), Slimus (Вадим Мотылев) и другие.
https://ria.ru/20230420/kirkorov-1866670595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, владимир фокин, давид нуриев, знаменитости, наркотики, рэп, россия, баста (василий вакуленко), скриптонит (адиль жалелов), oxxxymiron (мирон федоров)
Шоубиз, Музыка, Владимир Фокин, Давид Нуриев, Знаменитости, Наркотики, рэп, Россия, Баста (Василий Вакуленко), Скриптонит (Адиль Жалелов), Oxxxymiron (Мирон Федоров)
Юристы прокомментировали закон о пропаганде наркотиков в треках рэперов
Юристы обсудили закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков у рэперов
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Юристы в беседе со СМИ прокомментировали закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в треках рэп-исполнителей.
Так, Владимир Фокин, председатель московской коллегии адвокатов "Фокин и партнеры" отметил
, что закон рассматривается со смягчающей формулировкой, которой можно будет помечать произведения с упоминанием наркотиков.
«
"Законопроект содержит указание о том, что такие старые произведения должны будут маркироваться фразой: "Употребление наркотиков вредно" и так далее", – прокомментировал Фокин в интервью BFM.
По мнению управляющего партнера Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, необходимо следить за наркоторговцами, а не деятелями искусства.
«
"Для того, чтобы сейчас газета или какой-нибудь кинопродюсер заплатил штраф, ему абсолютно не нужно пропагандировать наркотики. Ему достаточно о них говорить объективно. Ловить его гораздо проще, чем настоящих наркоторговцев, а также проще штрафовать, запрещать к показу фильмы, арестовывать имущество и так далее", – отметил Кравченко.
Ранее стало известно
, что в думском комитете по охране здоровья обсуждали возможность ввести наказание за пропаганду употребления наркотиков в искусстве.
Если закон одобрят, то наказанию могут подвергнуться многие российские рэперы, которые ранее упоминали в своих треках запрещенные вещества. Среди них Баста (Василий Вакуленко), Гуф (Алексей Долматов), Паша Техник, Kizaru (Олег Нечипоренко), Птаха (Давид Нуриев), Slimus (Вадим Мотылев) и другие.
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