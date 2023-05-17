https://ria.ru/20230517/zakon-1872383259.html

Юристы прокомментировали закон о пропаганде наркотиков в треках рэперов

Юристы прокомментировали закон о пропаганде наркотиков в треках рэперов - РИА Новости, 17.05.2023

Юристы прокомментировали закон о пропаганде наркотиков в треках рэперов

Юристы в беседе со СМИ прокомментировали закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в треках рэп-исполнителей. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:21

2023-05-17T16:21

2023-05-17T18:32

шоубиз

музыка

владимир фокин

давид нуриев

знаменитости

наркотики

рэп

россия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Юристы в беседе со СМИ прокомментировали закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в треках рэп-исполнителей.Так, Владимир Фокин, председатель московской коллегии адвокатов "Фокин и партнеры" отметил, что закон рассматривается со смягчающей формулировкой, которой можно будет помечать произведения с упоминанием наркотиков. По мнению управляющего партнера Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, необходимо следить за наркоторговцами, а не деятелями искусства. Ранее стало известно, что в думском комитете по охране здоровья обсуждали возможность ввести наказание за пропаганду употребления наркотиков в искусстве. Если закон одобрят, то наказанию могут подвергнуться многие российские рэперы, которые ранее упоминали в своих треках запрещенные вещества. Среди них Баста (Василий Вакуленко), Гуф (Алексей Долматов), Паша Техник, Kizaru (Олег Нечипоренко), Птаха (Давид Нуриев), Slimus (Вадим Мотылев) и другие.

https://ria.ru/20230420/kirkorov-1866670595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

музыка, владимир фокин, давид нуриев, знаменитости, наркотики, рэп, россия, баста (василий вакуленко), скриптонит (адиль жалелов), oxxxymiron (мирон федоров)