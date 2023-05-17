https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html

"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией

"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией - РИА Новости, 17.05.2023

"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией

Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за экономических сложностей, говорится в статье Politico. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T06:55

2023-05-17T06:55

2023-05-17T16:04

в мире

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за экономических сложностей, говорится в статье Politico.Отмечается, что значительная поддержка Киева со стороны Брюсселя "может вынудить ЕС четко заявить, что Турция никогда не вступит в объединение". По этой причине многие в Европе "выдохнут с облегчением", если во втором туре президентских выборов в Турции победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на большую интеграцию с ЕС, резюмировали в статье.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в организацию. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет.Получение статуса кандидата — это лишь начальный этап достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230426/evrosoyuz-1867859959.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, евросоюз