Рейтинг@Mail.ru
"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 17.05.2023 (обновлено: 16:04 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html
"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией
"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией - РИА Новости, 17.05.2023
"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией
Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за экономических сложностей, говорится в статье Politico. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T06:55
2023-05-17T16:04
в мире
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879478_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_46824fbc5f885d54e797fda3a94d31fb.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за экономических сложностей, говорится в статье Politico.Отмечается, что значительная поддержка Киева со стороны Брюсселя "может вынудить ЕС четко заявить, что Турция никогда не вступит в объединение". По этой причине многие в Европе "выдохнут с облегчением", если во втором туре президентских выборов в Турции победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на большую интеграцию с ЕС, резюмировали в статье.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в организацию. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет.Получение статуса кандидата — это лишь начальный этап достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230426/evrosoyuz-1867859959.html
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879478_421:0:3150:2047_1920x0_80_0_0_8e045883504807dd0fc08e670d0251bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией

Politico: Евросоюзу придется выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за экономических сложностей, говорится в статье Politico.
«
"В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет", — сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник.
Отмечается, что значительная поддержка Киева со стороны Брюсселя "может вынудить ЕС четко заявить, что Турция никогда не вступит в объединение". По этой причине многие в Европе "выдохнут с облегчением", если во втором туре президентских выборов в Турции победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на большую интеграцию с ЕС, резюмировали в статье.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в организацию. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет.
Получение статуса кандидата — это лишь начальный этап достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Флаги Италии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз
26 апреля, 14:08
 
В миреУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала