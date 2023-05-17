"Двух мы не вынесем". В ЕС рассказали о выборе между Украиной и Турцией
Politico: Евросоюзу придется выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за экономических сложностей, говорится в статье Politico.
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"В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет", — сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник.
Отмечается, что значительная поддержка Киева со стороны Брюсселя "может вынудить ЕС четко заявить, что Турция никогда не вступит в объединение". По этой причине многие в Европе "выдохнут с облегчением", если во втором туре президентских выборов в Турции победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на большую интеграцию с ЕС, резюмировали в статье.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в организацию. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет.
Получение статуса кандидата — это лишь начальный этап достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.