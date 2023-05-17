https://ria.ru/20230517/voropaev-1872278965.html

Виктор Воропаев: в Хургаде рады возвращению туристов из России

Виктор Воропаев: в Хургаде рады возвращению туристов из России - РИА Новости, 17.05.2023

Виктор Воропаев: в Хургаде рады возвращению туристов из России

Египет традиционно считается одним из самых популярных у россиян направлений для отдыха. После длительного перерыва поток туристов растет с каждым днем по... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:00

2023-05-17T09:00

2023-05-17T10:31

интервью

хургада

россия

египет

абдель фаттах ас-сиси

джузеппе верди

сергей рахманинов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Египет традиционно считается одним из самых популярных у россиян направлений для отдыха. После длительного перерыва поток туристов растет с каждым днем по целому ряду объективных причин. Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев в интервью РИА Новости рассказал об отношении к российским гражданам в Египте, перспективах увеличения авиарейсов из России на египетские курорты, расширении межвузовских и межкультурных связей, а также л том, какие меры предпринимаются египетской стороной для обеспечения большего комфорта для россиян.– Виктор Сергеевич, как сейчас в Египте относятся к россиянам? Изменилось ли как-либо отношение за последний год?– Отношения между Россией и Египтом развиваются поступательно. Их можно охарактеризовать как традиционно дружественные на протяжении многих десятилетий, начиная со времен Гамаля Абдель Насера и строительства при содействии Советского Союза Высотной Асуанской плотины.Новый этап начался с приходом к власти нынешнего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Свидетельством этому являются возведение госкорпорацией "Росатом" АЭС в Эд-Дабаа, состоявшийся в октябре 2019 года саммит "Россия-Африка", сопредседателями которого были президент России Владимир Владимирович Путин и ас-Сиси, очередное 14-е заседание российско-египетской межправкомиссии в марте 2023 года в Каире и, конечно, гуманитарное сотрудничество.Отношение к россиянам в Египте доброжелательное. Это могут подтвердить и наши туристы, и посещающие Египет российские делегации, и многочисленные соотечественники, проживающие в Хургаде. Если изменения и происходят, то только в сторону их улучшения. Применительно к Хургаде хотел бы отметить, что это стало особенно заметно после возобновления с 9 августа 2021 года прямых авиарейсов из России. Здесь рады возвращению россиян. Их любят за открытость, искренность и за готовность – в отличие от западных туристов – покупать многочисленные сувениры и товары местной, прежде всего, текстильной промышленности.– Можете ли вы озвучить официальные данные по числу российских туристов, посещающих Хургаду?– В прошлом 2022 году Хургаду, согласно официальным данным, предоставленным местными властями, посетили порядка 600 тысяч россиян. Среди иностранцев мы заняли вторую строчку после немцев.Основной причиной такого роста, как я уже говорил, стало возобновление прямого авиасообщения. Вследствие этого в октябре-декабре 2021 года число россиян, ежемесячно отдыхавших в гостиницах города, достигало 100 тысяч человек, а количество принимаемых местным аэропортом рейсов из России – 20 бортов в сутки. При такой динамике Хургада по числу российских туристов могла выйти на рекордные показатели 2010-2014 годов, предшествовавшие теракту на борту российского авиалайнера "Когалымавиа" над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Однако после принятия весной прошлого года коллективным Западом санкций против России количество авиарейсов и, соответственно, туристов, сократилось.– Ведутся ли сейчас переговоры об увеличении авиарейсов из России в Египет, в частности на курорты Красного моря?– В настоящее время из шести российских городов еженедельно в Хургаду выполняется около 50 рейсов. Насколько нам известно, в ближайшие недели ожидается их увеличение и в Хургаду, и в Шарм-эль-Шейх.– Какие предпринимаются меры для того, чтобы пребывание российских туристов в Хургаде было более комфортным?– Генконсульство активно взаимодействует с местными представительствами министерства туризма и древностей, министерства здравоохранения, администрацией провинции Красное море, а также принимающими туркомпаниями. Налаженные генконсульством рабочие контакты с ними помогают оперативно решать возникающие у российских туристов проблемы.В контексте вашего вопроса хотел бы обратить внимание на вопрос страхования российских граждан, выезжающих в Египет на отдых. В случае экстренной эвакуации заболевшего туриста в Россию спецбортом страховых лимитов оказывается недостаточно, что вынуждает родственников – несмотря на наличие страховки – самостоятельно изыскивать крупные суммы.И еще одна немаловажная деталь: туры в Египет, как правило, продаются по системе "все включено", однако полисы большинства российских страховых компаний не работают, если в крови пациента будет найден алкоголь. В этой связи представляется необходимым расширить как сумму страхового покрытия, так и условия страхования. Естественно, это повысит стоимость турпакета, но представляется абсолютно оправданным.Также хотел бы затронуть еще одну тему. В связи с резким сокращением числа наших телепрограмм, ретранслируемых западными телекоммуникационными компаниями, генконсульство обратилось с соответствующим письмом в представительство министерства туризма и древностей с предложением использовать в гостиницах, где останавливаются россияне, альтернативные варианты трансляции наших телеканалов (интернет-вещание, другие спутники). Отели Хургады пытаются восстанавливать вещание российских каналов в полном объеме.– Какие еще примеры проявления дружеских отношений вы можете назвать? Каковы перспективы расширения межвузовских связей, в том числе в контексте обмена студентов между учебными заведениями России и Египта?– Ярким примером проявления дружеских отношений к нам является открытие два года назад при содействии генконсульства кафедры русского языка в хургадинском филиале Университета Южная Долина. Сегодня в его стенах на первом и втором курсах обучаются более 60 египетских студентов, которые проявляют искренний интерес к нашей культуре, к русскому языку и литературе. В феврале сего года при содействии возглавляемой Нелли Анищенко общественной организации "Славянка" (входит в Координационный совет организаций российских соотечественников в Египте) египетские студенты провели литературный вечер, посвященный 80-летию установления дипломатических отношений между нашей страной и Египтом, которое будет отмечаться 26 августа этого года. Они приняли участие в организованном генконсульством торжественном мероприятии для соотечественников, посвященном Дню Победы, прочитав стихотворения "Жди меня" и "С чего начинается Родина".В ходе состоявшейся недавно беседы с проректором университета Махфузом Абдельсаттаром, на которой присутствовал директор Русского дома в Каире Марат Гатин, подробно обсуждался вопрос налаживания связей с одним из вузов России, а также возможность организации студенческих обменов в период летних каникул. При этом преподаватели-русисты обратили наше внимание на ощущаемый дефицит учебно-методической и художественной литературы на русском языке.Мне хотелось бы упомянуть еще один пример межвузовского сотрудничества – соглашение между Луксорским университетом и художественным факультетом ВГИК имени С.А. Герасимова, подписание которого находится на завершающей стадии.– Виктор Сергеевич, на каком уровне сейчас находятся межкультурные связи? В декабре 2020 года в Хургаде состоялся организованный при содействии министерства культуры России, Россотрудничества и генконсульства фестиваль российской культуры "Русские сезоны". Есть ли сейчас планы по проведению подобных мероприятий в ближайшем будущем?– Продолжавшиеся несколько дней "Русские сезоны" оставили неизгладимые впечатления у посетивших их соотечественников и египтян. В этой связи хотел бы обратиться к министерству культуры с просьбой рассмотреть возможность проведения подобных мероприятий на регулярной основе и в будущем.Пока же генконсульство для знакомства местных жителей с культурой, традициями и историей России плодотворно сотрудничает с работающими в Хургаде творческими студиями, которые возглавляют наши соотечественницы. В них занимаются как россияне, так и дети от смешанных браков. Совместными усилиями, при содействии Русского дома в Каире и Общества египетской-российской дружбы, в ноябре 2022 года мы с большим успехом провели концерты "Мост дружбы" в городах Кена и Луксор. Аналогичное мероприятие планируем организовать и в Асуане.Ярким событием в культурной жизни Хургады стали выступления в октябре 2022 года Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики с оперой Джузеппе Верди "Аида" по случаю 150-летнего юбилея ее первой постановки в Каире, а также выпускницы Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского египетской пианистки Магды Амары, исполнившей вместе с российским оркестром Второй концерт для фортепиано Сергея Рахманинова. Ведущие оперные певицы Мариинского театра Мария Баянкина и Ирина Шишкова в сопровождении Анатолия Кузнецова в апреле сего года исполнили на сцене Театра Эль-Гуны арии из опер, известные русские романсы и народные песни. А буквально на днях в Хургаде прошел концерт Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии. Все эти мероприятия стали возможными благодаря неоценимой помощи со стороны египетского мецената, владельца компании Orascom Самиха Савириса.Частыми гостями Хургады и местного галериста Мухаммеда Хемеды в течение последних двух лет стали российские художники. В ноябре прошлого года по приглашению министерства туризма и археологии Египта они приняли участие в Международном фестивале в Луксоре, приуроченном к столетию открытия гробницы Тутанхамона, и по итогам творческой поездки по Египту представили свои работы на выставке в Русском доме в Каире.Генконсульство поддержало идею проведения в Хургаде Недели детского кино, которая родилась на встрече руководителей творческих студий города с находившейся здесь легендой советского и российского кинематографа, режиссером Натальей Бондарчук.В завершении нашей беседы, пользуясь представленной вами возможностью, хотел бы озвучить – неоднократно высказываемую и ранее – просьбу представителей многочисленной русскоязычной диаспоры Хургады относительно создания здесь филиала Русского дома или, в качестве первого шага, площадки, где наши соотечественники могли бы проводить свои мероприятия.Учитывая их солидный творческий потенциал, высокий профессионализм и большую работу по продвижению позитивного образа России, русской культуры и укреплению традиционно дружественных российско-египетских отношений, полагаю, что это предложение заслуживает самого серьезного рассмотрения.

https://ria.ru/20230516/roboty-1871951163.html

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https://ria.ru/20230320/egipet-1859237333.html

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870882734.html

https://ria.ru/20230516/turtsiya-1872155219.html

хургада

россия

египет

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интервью, хургада, россия, египет, абдель фаттах ас-сиси, джузеппе верди, сергей рахманинов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", когалымавиа, славянка , новости - туризм