https://ria.ru/20230517/valyuta-1872208029.html

Глобальный передел. Чем решено заменить доллар

Глобальный передел. Чем решено заменить доллар - РИА Новости, 17.05.2023

Глобальный передел. Чем решено заменить доллар

Страны БРИКС всерьез задумались о создании общей денежной единицы. Это обсудят на августовском саммите в ЮАР. Ненадежность доллара и расширяющаяся география... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:00

2023-05-17T08:00

2023-05-17T08:05

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Страны БРИКС всерьез задумались о создании общей денежной единицы. Это обсудят на августовском саммите в ЮАР. Ненадежность доллара и расширяющаяся география международной организации заставляют искать альтернативные способы взаиморасчетов.Корень проблемыБРИКС — это более 40 процентов населения планеты, около трети глобального ВВП. О единой валюте этого объединения говорили уже несколько лет, но события последнего года подталкивают союзников к более решительным действиям. Вслед за Россией экономическому давлению может подвергнуться Китай, и последствия из-за вторичных санкций ощутят все партнеры.Подобное уже случалось. Например, за нарушение антииранских запретов Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) взыскало с сингапурской CSE Transtel Pte. Ltd. штраф, превышающий доход от сделки с Тегераном, а французский банк BNP Paribas заплатил OFAC 963 миллиарда долларов по досудебному соглашению.Полицейская политика США беспокоит лидеров БРИКС, а экономики некоторых государств привязаны к доллару. Возможное присоединение Ирана способно частично парализовать торговлю. Также вопрос вступления в организацию рассматривают ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Бахрейн и еще семь стран.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва неоднократно призывал разработать альтернативную валюту для взаиморасчетов. Объявили о создании клиринговой палаты совместно с Китаем — это позволит проводить платежи в обход доллара, облегчит и удешевит транзакции. Другие тоже активно расширяют расчеты в юанях. Единый формат значительно упростил бы сотрудничество, торговлю и несколько выровнял бы скачки курса. "Цены на сырье то растут, то падают, это сильно отражается на валюте. Совместные усилия группы стран сгладят эти колебания", — отмечает финансовый эксперт Андрей Верников.Критическая оценкаРеализация проекта подразумевает согласование условий, приемлемых для всех. Это непросто — экономика и денежно-кредитная политика стран блока сильно различается. "Гармонизация таких аспектов, как различные инфляционные тренды, ставки процента, налоговые системы потребует значительных усилий и компромиссов", — подчеркивает инвестиционный советник Юлия Кузнецова.Кроме того, необходимо продумать механизмы эмиссии и контроля. И здесь вопросов больше, чем ответов. Пока неясно, кто выступит регулятором, как устанавливать единую монетарную политику и курс конвертации. Эксперты считают, что на первых порах общая валюта будет наднациональной, то есть внутренние валюты сохранятся, но в дальнейшем от них придется отказаться, а это неизбежно ослабит суверенитет. Не все государства смогут полноценно контролировать собственную экономику. Опыт еврозоны показывает, что серьезные проблемы возникают даже у близких стран, без особых культурных, политических и религиозных различий."На данный момент сотрудничество осуществляется в рамках Нового банка развития БРИКС и BRICS Contingent Reserve Arrangement. Каждая страна сама принимает монетарные и фискальные решения, связанных с национальной экономикой", — напоминает Кузнецова. Она предполагает, что монетарную политику и надзор распределят в соответствии с экономической мощью государств и общими интересами.Большинство аналитиков убеждены, что лидерство достанется Китаю. "Между тем юань зависит от доллара из-за огромного товарооборота с США", — замечает Верников. По его мнению, привязка контрактов к китайской денежной единице окажется выгоднее расчетов в новой валюте, которой еще предстоит завоевать доверие. А на это может понадобиться не один десяток лет.Валютные зоныО собственных валютных зонах задумываются не только в БРИКС. Так, Бразилия ведет переговоры с организацией стран Южной Америки — МЕРКОСУР. Китай стремится контролировать соседние страны, зону интересов России представляет Евразийский союз. Экономисты считают, что США могут создать валюту для АУКУС (Австралия, Великобритания и США), к сфере американского влияния относятся Канада и Мексика.Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объясняет, что подобные проекты уместны лишь на территориях, имеющих общий вектор развития, прежде всего политико-экономический. "А страны БРИКС настолько разные, что ни о какой единой денежно-кредитной политике пока нет и речи. К этому просто никто не готов", — уверен он. Во многом идея валюты, объединяющей полмира, возникла как альтернатива доллару, но она не учитывает региональные особенности.Исторически в таких ситуациях использовали монетарное золото. После двух мировых войн наибольший его запас оказался у США, что и обеспечило им роль финансового регулятора. Но с изменением расстановки сил система общего контроля продемонстрировала нестабильность. Поэтому эксперты сомневаются в возможности технической реализации еще одной единой валюты и сходятся во мнении, что в ближайшие годы конкретных решений от БРИКС ждать не стоит. Хотя доллар продолжит сдавать позиции.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

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экономика, китай, сша, россия, брикс, доллар, юань, рубль