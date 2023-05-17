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В Гааге заработает механизм подсчета ущерба от конфликта на Украине - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/uscherb-1872491872.html
В Гааге заработает механизм подсчета ущерба от конфликта на Украине
В Гааге заработает механизм подсчета ущерба от конфликта на Украине - РИА Новости, 17.05.2023
В Гааге заработает механизм подсчета ущерба от конфликта на Украине
Механизм регистрирования ущерба от конфликта на Украине будет находиться в Гааге, он может заработать в полном объеме в 2024 году, заявил в среду глава МИД... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:39
2023-05-17T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
гаага
константин косачев
совет европы
россия
нидерланды
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Механизм регистрирования ущерба от конфликта на Украине будет находиться в Гааге, он может заработать в полном объеме в 2024 году, заявил в среду глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра по итогам саммита Совета Европы в Рейкьявике. "Сегодня Совет Европы в Рейкьявике официально учредил реестр ущерба на Украине. Это важный первый шаг навстречу компенсациям бесчисленным жертвам продолжающейся российской агрессии. Штаб-квартира этого механизма будет находиться в Гааге в Нидерландах", - написал Хукстра в Twitter. По его словам, к механизму присоединились 43 страны. Как отмечается в итоговом документе Совета Европы по результатам саммита, этот реестр станет первым компонентом будущего международного всеобъемлющего компенсационного механизма, который будет призван обязать Россию возместить ущерб от конфликта. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что, "если переводить с европейского на человеческий", это означает, что российские деньги хотят украсть, чтобы отдать их другому государству. По его словам, России пора составлять свой реестр, в который будут вписаны ущерб от западных санкций, потери от строительства, замораживания и подрыва "Северных потоков", физический и моральный ущерб крымчанам, а также последствия спецоперации, "которой точно могло не быть, если бы минские соглашения были выполнены, если бы была реакция Запада на российские предложения по гарантиям безопасности". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230402/krym-1862451990.html
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в мире, украина, гаага, константин косачев, совет европы, россия, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Гаага, Константин Косачев, Совет Европы, Россия, Нидерланды
В Гааге заработает механизм подсчета ущерба от конфликта на Украине

МИД Нидерландов: в Гааге заработает механизм подсчета ущерба от конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГаага, Нидерланды
Гаага, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Гаага, Нидерланды. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Механизм регистрирования ущерба от конфликта на Украине будет находиться в Гааге, он может заработать в полном объеме в 2024 году, заявил в среду глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра по итогам саммита Совета Европы в Рейкьявике.
"Сегодня Совет Европы в Рейкьявике официально учредил реестр ущерба на Украине. Это важный первый шаг навстречу компенсациям бесчисленным жертвам продолжающейся российской агрессии. Штаб-квартира этого механизма будет находиться в Гааге в Нидерландах", - написал Хукстра в Twitter.
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По его словам, к механизму присоединились 43 страны.
«
"Ожидается, что он заработает в полном объеме в 2024 году", - добавил министр.
Как отмечается в итоговом документе Совета Европы по результатам саммита, этот реестр станет первым компонентом будущего международного всеобъемлющего компенсационного механизма, который будет призван обязать Россию возместить ущерб от конфликта.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что, "если переводить с европейского на человеческий", это означает, что российские деньги хотят украсть, чтобы отдать их другому государству. По его словам, России пора составлять свой реестр, в который будут вписаны ущерб от западных санкций, потери от строительства, замораживания и подрыва "Северных потоков", физический и моральный ущерб крымчанам, а также последствия спецоперации, "которой точно могло не быть, если бы минские соглашения были выполнены, если бы была реакция Запада на российские предложения по гарантиям безопасности".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГаагаКонстантин КосачевСовет ЕвропыРоссияНидерланды
 
 
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