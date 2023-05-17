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В Петербурге начались проверки в Европейском университете - РИА Новости, 17.05.2023
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16:49 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/universitet-1872442401.html
В Петербурге начались проверки в Европейском университете
В Петербурге начались проверки в Европейском университете - РИА Новости, 17.05.2023
В Петербурге начались проверки в Европейском университете
Прокуратура и Рособрнадзор проводят в Европейском университете в Санкт-Петербурге выездную проверку исполнения законодательства об образовании, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:49
2023-05-17T16:49
образование - общество
образование
санкт-петербург
россия
европейский университет
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
происшествия
алексей кудрин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Прокуратура и Рособрнадзор проводят в Европейском университете в Санкт-Петербурге выездную проверку исполнения законодательства об образовании, сообщили РИА Новости в университете. Он добавил, что выездная проверка проводится в университете до 13 июня. Официальным комментарием пресс-службы Европейского университета, а также прокуратуры и Рособрнадзора о причинах и ходе проверки РИА Новости пока не располагает. Европейский университет в Петербурге летом 2018 года с четвертой попытки оформил лицензию на образовательную деятельность, которая была аннулирована в судебном порядке в марте 2017 года по иску Рособрнадзора. Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). Согласно информации на сайте Европейского университета, в состав его учредителей входят, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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образование - общество, образование, санкт-петербург, россия, европейский университет, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), происшествия, алексей кудрин, михаил пиотровский
Образование - Общество, Образование, Санкт-Петербург, Россия, Европейский университет, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Происшествия, Алексей Кудрин, Михаил Пиотровский
В Петербурге начались проверки в Европейском университете

Прокуратура и Рособрнадзор будут проверять Европейский университет в Петербурге до 13 июня

© Фото : Европейский Университет в Санкт-ПетербургеЗдание Европейского университета в Санкт-Петербурге
Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : Европейский Университет в Санкт-Петербурге
Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Прокуратура и Рособрнадзор проводят в Европейском университете в Санкт-Петербурге выездную проверку исполнения законодательства об образовании, сообщили РИА Новости в университете.
«
"В Европейском университете проходит проверка прокуратуры с привлечением специалистов Рособрнадзора по обращению гражданина. Основным предметом проверки является исполнение законодательства об образовании", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что выездная проверка проводится в университете до 13 июня.
Официальным комментарием пресс-службы Европейского университета, а также прокуратуры и Рособрнадзора о причинах и ходе проверки РИА Новости пока не располагает.
Европейский университет в Петербурге летом 2018 года с четвертой попытки оформил лицензию на образовательную деятельность, которая была аннулирована в судебном порядке в марте 2017 года по иску Рособрнадзора.
Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). Согласно информации на сайте Европейского университета, в состав его учредителей входят, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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Образование - ОбществоОбразованиеСанкт-ПетербургРоссияЕвропейский университетФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ПроисшествияАлексей КудринМихаил Пиотровский
 
 
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