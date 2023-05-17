https://ria.ru/20230517/universitet-1872442401.html

В Петербурге начались проверки в Европейском университете

В Петербурге начались проверки в Европейском университете - РИА Новости, 17.05.2023

В Петербурге начались проверки в Европейском университете

Прокуратура и Рособрнадзор проводят в Европейском университете в Санкт-Петербурге выездную проверку исполнения законодательства об образовании, сообщили РИА... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:49

2023-05-17T16:49

2023-05-17T16:49

образование - общество

образование

санкт-петербург

россия

европейский университет

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

происшествия

алексей кудрин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Прокуратура и Рособрнадзор проводят в Европейском университете в Санкт-Петербурге выездную проверку исполнения законодательства об образовании, сообщили РИА Новости в университете. Он добавил, что выездная проверка проводится в университете до 13 июня. Официальным комментарием пресс-службы Европейского университета, а также прокуратуры и Рособрнадзора о причинах и ходе проверки РИА Новости пока не располагает. Европейский университет в Петербурге летом 2018 года с четвертой попытки оформил лицензию на образовательную деятельность, которая была аннулирована в судебном порядке в марте 2017 года по иску Рособрнадзора. Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). Согласно информации на сайте Европейского университета, в состав его учредителей входят, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

https://ria.ru/20230510/vshe-1870861092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

образование - общество, образование, санкт-петербург, россия, европейский университет, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), происшествия, алексей кудрин, михаил пиотровский