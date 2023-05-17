В Петербурге начались проверки в Европейском университете
Прокуратура и Рособрнадзор будут проверять Европейский университет в Петербурге до 13 июня
© Фото : Европейский Университет в Санкт-ПетербургеЗдание Европейского университета в Санкт-Петербурге
Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Прокуратура и Рособрнадзор проводят в Европейском университете в Санкт-Петербурге выездную проверку исполнения законодательства об образовании, сообщили РИА Новости в университете.
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"В Европейском университете проходит проверка прокуратуры с привлечением специалистов Рособрнадзора по обращению гражданина. Основным предметом проверки является исполнение законодательства об образовании", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что выездная проверка проводится в университете до 13 июня.
Официальным комментарием пресс-службы Европейского университета, а также прокуратуры и Рособрнадзора о причинах и ходе проверки РИА Новости пока не располагает.
Европейский университет в Петербурге летом 2018 года с четвертой попытки оформил лицензию на образовательную деятельность, которая была аннулирована в судебном порядке в марте 2017 года по иску Рособрнадзора.
Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). Согласно информации на сайте Европейского университета, в состав его учредителей входят, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.