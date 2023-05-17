https://ria.ru/20230517/ukraina-1872447554.html

Минобороны Британии назвало вступление Украины в НАТО пока невозможным

Минобороны Британии назвало вступление Украины в НАТО пока невозможным - РИА Новости, 17.05.2023

Минобороны Британии назвало вступление Украины в НАТО пока невозможным

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно, обсуждать этот вопрос можно будет после окончания конфликта в РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:00

2023-05-17T17:00

2023-05-17T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

бен уоллес

великобритания

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно, обсуждать этот вопрос можно будет после окончания конфликта в регионе. "Наша позиция по поводу членства Украины в НАТО – очевидно, не прямо сейчас, не сейчас", - заявил Уоллес на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Трансляцию вёл телеканал Sky News. По словам Уоллеса, самым главным для Украины является "укрепление её устойчивости" после завершения конфликта, что впоследствии будет использоваться как сдерживающий фактор. Глава британского оборонного ведомства заявил, что в рамках наращивания потенциала Украины и её приближения к натовским стандартам должна быть создана "дорожная карта", которой Киев будет следовать. "Я думаю, что здесь и сейчас – это то, как мы можем помочь им (украинцам – ред.) сохранить набранные темпы в защите своей страны, потом укрепить устойчивость, а затем позднее давайте обсудим их членство в НАТО", - добавил он. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

https://ria.ru/20230517/shapito-1872374198.html

https://ria.ru/20230516/vengriya-1872188394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, бен уоллес, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр