https://ria.ru/20230517/ukraina-1872398603.html
Зеленский готов принять главу ЮАР с мирной инициативой
Зеленский готов принять главу ЮАР с мирной инициативой - РИА Новости, 17.05.2023
Зеленский готов принять главу ЮАР с мирной инициативой
Президент ЮАР Сирил Рамафоса хочет приехать в Киев с мирными инициативами, сообщило издание "Украинская правда" в телеграм-канале со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:39
2023-05-17T14:39
2023-05-17T15:57
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МОСКВА, 17 мая — РАИ Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса хочет приехать в Киев с мирными инициативами, сообщило издание "Украинская правда" в телеграм-канале со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова."Во время телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой президент ЮАР заявил, что хочет приехать на Украину в составе миссии от нескольких стран Африки", — говорится в публикации.Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский приветствовал эту "мирную инициативу", он готов принять гостей и выслушать предложения.Рамафоса накануне заявил, что от лица стран Африки поговорил с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые согласились принять миссию африканских лидеров с мирной инициативой.Как сообщил сегодня российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва готова рассматривать любые предложения "латиноамериканских, африканских друзей" по урегулированию кризиса, но от них пока не поступало никаких предложений "на бумаге", в отличие от мирного плана, предложенного Пекином.
https://ria.ru/20230425/yuar-1867487528.html
https://ria.ru/20230118/yuar-1845662018.html
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В мире, ЮАР, Украина, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Москва
Зеленский готов принять главу ЮАР с мирной инициативой
Зеленский готов принять главу ЮАР Сирила Рамафосу с мирной инициативой