https://ria.ru/20230517/ukraina-1872398603.html

Зеленский готов принять главу ЮАР с мирной инициативой

Зеленский готов принять главу ЮАР с мирной инициативой - РИА Новости, 17.05.2023

Зеленский готов принять главу ЮАР с мирной инициативой

Президент ЮАР Сирил Рамафоса хочет приехать в Киев с мирными инициативами, сообщило издание "Украинская правда" в телеграм-канале со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:39

2023-05-17T14:39

2023-05-17T15:57

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сирил рамафоса

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МОСКВА, 17 мая — РАИ Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса хочет приехать в Киев с мирными инициативами, сообщило издание "Украинская правда" в телеграм-канале со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова."Во время телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой президент ЮАР заявил, что хочет приехать на Украину в составе миссии от нескольких стран Африки", — говорится в публикации.Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский приветствовал эту "мирную инициативу", он готов принять гостей и выслушать предложения.Рамафоса накануне заявил, что от лица стран Африки поговорил с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые согласились принять миссию африканских лидеров с мирной инициативой.Как сообщил сегодня российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва готова рассматривать любые предложения "латиноамериканских, африканских друзей" по урегулированию кризиса, но от них пока не поступало никаких предложений "на бумаге", в отличие от мирного плана, предложенного Пекином.

https://ria.ru/20230425/yuar-1867487528.html

https://ria.ru/20230118/yuar-1845662018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юар, украина, владимир зеленский, сирил рамафоса, владимир путин, москва