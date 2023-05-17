https://ria.ru/20230517/ukraina-1872396100.html
Лавров заявил, что пока не видел африканскую инициативу по Украине
Лавров заявил, что пока не видел африканскую инициативу по Украине - РИА Новости, 17.05.2023
Лавров заявил, что пока не видел африканскую инициативу по Украине
Москва пока не видела предложения от латиноамериканских и африканских партнеров по мирному урегулированию кризиса на Украине "на бумаге", заявил министр... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:34
2023-05-17T14:34
2023-05-17T14:34
в мире
украина
сергей лавров
россия
сирил рамафоса
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юар
африка
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва пока не видела предложения от латиноамериканских и африканских партнеров по мирному урегулированию кризиса на Украине "на бумаге", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые согласились принять миссию африканских лидеров с мирной инициативой. "Мы ответили на обращение к нам со стороны латиноамериканских, африканских друзей, что мы готовы рассматривать любые их предложения (по кризису на Украине - ред.), которые продиктованы искренним стремлением содействовать стабилизации миропорядка, но пока, в отличии от наших китайских соседей, ни от бразильцев, ни от африканцев мы ничего на бумаге не видели", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником. Глава МИД РФ отметил, что Москва готова к контактам, когда страны латиноамериканских и африканских партнеров будут заинтересованы в предоставлении предложений. "В наших интересах ту логику, которая сегодня становится все более понятна независимым наблюдателям, доносить до максимально большего числа наших партнеров на всех континентах", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230517/zelenskiy-1872347601.html
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Лавров заявил, что пока не видел африканскую инициативу по Украине
Глава МИД Лавров: Россия пока не видела африканскую инициативу по Украине "на бумаге"