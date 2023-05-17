https://ria.ru/20230517/ugrozy-1872511245.html

Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами миру

Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами миру - РИА Новости, 17.05.2023

Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами миру

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер считает, что США и Китай являются наибольшими угрозами миру. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T23:44

2023-05-17T23:44

2023-05-17T23:44

в мире

сша

китай

генри киссинджер

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер считает, что США и Китай являются наибольшими угрозами миру. В интервью изданию Economist он задается вопросом, возможно ли для двух стран установить отношения, которые будут способствовать снижению опасности автономно возникающих конфликтов. "Если два президента встретятся..., надеюсь, американский президент... скажет: "Господин президент, крупнейшие опасности для мира сейчас - это мы двое. В том смысле, что у нас есть потенциал уничтожить человечество. Я думаю, нам следует договориться между собой, чтобы попытаться избежать такой ситуации", - отметил Киссинджер.

https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, генри киссинджер