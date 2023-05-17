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Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами миру - РИА Новости, 17.05.2023
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23:44 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/ugrozy-1872511245.html
Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами миру
Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами миру - РИА Новости, 17.05.2023
Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами миру
Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер считает, что США и Китай являются наибольшими угрозами миру. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:44
2023-05-17T23:44
в мире
сша
китай
генри киссинджер
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер считает, что США и Китай являются наибольшими угрозами миру. В интервью изданию Economist он задается вопросом, возможно ли для двух стран установить отношения, которые будут способствовать снижению опасности автономно возникающих конфликтов. "Если два президента встретятся..., надеюсь, американский президент... скажет: "Господин президент, крупнейшие опасности для мира сейчас - это мы двое. В том смысле, что у нас есть потенциал уничтожить человечество. Я думаю, нам следует договориться между собой, чтобы попытаться избежать такой ситуации", - отметил Киссинджер.
https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html
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в мире, сша, китай, генри киссинджер
В мире, США, Китай, Генри Киссинджер
Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами миру

Бывший американский госсекретарь Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами миру

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер считает, что США и Китай являются наибольшими угрозами миру.
В интервью изданию Economist он задается вопросом, возможно ли для двух стран установить отношения, которые будут способствовать снижению опасности автономно возникающих конфликтов.
"Если два президента встретятся..., надеюсь, американский президент... скажет: "Господин президент, крупнейшие опасности для мира сейчас - это мы двое. В том смысле, что у нас есть потенциал уничтожить человечество. Я думаю, нам следует договориться между собой, чтобы попытаться избежать такой ситуации", - отметил Киссинджер.
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В миреСШАКитайГенри Киссинджер
 
 
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