Рейтинг@Mail.ru
Кремль ответил на вопрос о деле против сибирских ученых - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 17.05.2023 (обновлено: 12:46 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/uchenye-1872354708.html
Кремль ответил на вопрос о деле против сибирских ученых
Кремль ответил на вопрос о деле против сибирских ученых - РИА Новости, 17.05.2023
Кремль ответил на вопрос о деле против сибирских ученых
В Кремле видели обращение в поддержку сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, директора института Александра Шиплюка и главного научного сотрудника Института... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:36
2023-05-17T12:46
россия
дмитрий песков
происшествия
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871104001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_463afe63ebda6dfb730298a905687ff7.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Кремле видели обращение в поддержку сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, директора института Александра Шиплюка и главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева, на которых завели уголовное дело о госизмене, работают спецслужбы, лишь по решению суда можно признать их виновными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, директора научного института Александра Шиплюка, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерия Звегинцева.В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут о том, что все трое ученых известны своими блестящими научными результатами, несмотря на то что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, не покинули Россию. Сотрудники института обращаются к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку"."Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьёзное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в ходе следственных действий в Кремле "не имеют права говорить о каких-то позициях".
https://ria.ru/20230515/arest-1871980812.html
https://ria.ru/20230427/prigovor-1868236470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871104001_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_1ed0b26881d533eb0e2f008777ba903d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, происшествия, российская академия наук
Россия, Дмитрий Песков, Происшествия, Российская академия наук
Кремль ответил на вопрос о деле против сибирских ученых

Песков: в Кремле видели обращения по вопросам о деле о госизмене против сибирских ученых

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Кремле видели обращение в поддержку сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, директора института Александра Шиплюка и главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева, на которых завели уголовное дело о госизмене, работают спецслужбы, лишь по решению суда можно признать их виновными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, директора научного института Александра Шиплюка, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерия Звегинцева.
Молоток в зале судебных заседаний
Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством
15 мая, 18:52
В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут о том, что все трое ученых известны своими блестящими научными результатами, несмотря на то что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, не покинули Россию. Сотрудники института обращаются к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".
"Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьёзное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в ходе следственных действий в Кремле "не имеют права говорить о каких-то позициях".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Белгородский суд вынес приговор ростовчанину за госизмену
27 апреля, 17:59
 
РоссияДмитрий ПесковПроисшествияРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала