https://ria.ru/20230517/uchenye-1872354708.html

Кремль ответил на вопрос о деле против сибирских ученых

Кремль ответил на вопрос о деле против сибирских ученых - РИА Новости, 17.05.2023

Кремль ответил на вопрос о деле против сибирских ученых

В Кремле видели обращение в поддержку сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, директора института Александра Шиплюка и главного научного сотрудника Института... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:36

2023-05-17T12:36

2023-05-17T12:46

россия

дмитрий песков

происшествия

российская академия наук

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Кремле видели обращение в поддержку сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, директора института Александра Шиплюка и главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева, на которых завели уголовное дело о госизмене, работают спецслужбы, лишь по решению суда можно признать их виновными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, директора научного института Александра Шиплюка, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерия Звегинцева.В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут о том, что все трое ученых известны своими блестящими научными результатами, несмотря на то что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, не покинули Россию. Сотрудники института обращаются к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку"."Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьёзное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в ходе следственных действий в Кремле "не имеют права говорить о каких-то позициях".

https://ria.ru/20230515/arest-1871980812.html

https://ria.ru/20230427/prigovor-1868236470.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, происшествия, российская академия наук