https://ria.ru/20230517/tseny-1872484818.html
В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен
В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен - РИА Новости, 17.05.2023
В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен
Минпромторг РФ совместно с ФАС ведет еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны, а также работает над совершенствованием... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:58
2023-05-17T19:58
2023-05-17T20:25
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
денис мантуров
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788660697_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_b019e65168f71c5d98d9eca5c335db4d.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с ФАС ведет еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны, а также работает над совершенствованием логистики, сообщил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров."С прошлого года уже проделана большая работа для обеспечения более ритмичной доставки продуктов и питания, и промышленной продукции для новых регионов за счет расширения пропускных пунктов. Сейчас устанавливаются досмотровые комплексы, которые обеспечат еще большую пропускную способность", - добавил он.Мантуров также рассказал, что совместно с Минсельхозом РФ обеспечивается поддержка местных производителей, в частности, в сфере растениеводства и животноводства. Речь идет о поставках минеральных удобрений, ГСМ и допуске к программам льготного лизинга по сельхозмашиностроительной продукции.
https://ria.ru/20230505/tovary-1870065714.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788660697_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_305b260281af68199dff32773c21d751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), денис мантуров, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Денис Мантуров, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен
Минпромторг и ФАС ведут мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах