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В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен - РИА Новости, 17.05.2023
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19:58 17.05.2023 (обновлено: 20:25 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/tseny-1872484818.html
В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен
В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен - РИА Новости, 17.05.2023
В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен
Минпромторг РФ совместно с ФАС ведет еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны, а также работает над совершенствованием... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:58
2023-05-17T20:25
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
денис мантуров
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с ФАС ведет еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны, а также работает над совершенствованием логистики, сообщил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров."С прошлого года уже проделана большая работа для обеспечения более ритмичной доставки продуктов и питания, и промышленной продукции для новых регионов за счет расширения пропускных пунктов. Сейчас устанавливаются досмотровые комплексы, которые обеспечат еще большую пропускную способность", - добавил он.Мантуров также рассказал, что совместно с Минсельхозом РФ обеспечивается поддержка местных производителей, в частности, в сфере растениеводства и животноводства. Речь идет о поставках минеральных удобрений, ГСМ и допуске к программам льготного лизинга по сельхозмашиностроительной продукции.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), денис мантуров, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Денис Мантуров, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен

Минпромторг и ФАС ведут мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖенщина выбирает хлеб в магазине
Женщина выбирает хлеб в магазине - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина выбирает хлеб в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с ФАС ведет еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны, а также работает над совершенствованием логистики, сообщил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров.
«
"У нас еженедельно ведется работа совместно с Росстатистикой, ФАС и регионами в части мониторинга цен. Работаем непосредственно с торговыми точками для формирования единого подхода по ценам, и самая главная задача на сегодняшний день - это обеспечить логистику", - сказал он, комментируя доступность социально значимых товаров в новых регионах РФ.
"С прошлого года уже проделана большая работа для обеспечения более ритмичной доставки продуктов и питания, и промышленной продукции для новых регионов за счет расширения пропускных пунктов. Сейчас устанавливаются досмотровые комплексы, которые обеспечат еще большую пропускную способность", - добавил он.
Мантуров также рассказал, что совместно с Минсельхозом РФ обеспечивается поддержка местных производителей, в частности, в сфере растениеводства и животноводства. Речь идет о поставках минеральных удобрений, ГСМ и допуске к программам льготного лизинга по сельхозмашиностроительной продукции.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Денис МантуровЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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