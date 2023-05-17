https://ria.ru/20230517/tseny-1872484818.html

В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен

В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен - РИА Новости, 17.05.2023

В новых регионах ведут еженедельный мониторинг цен

Минпромторг РФ совместно с ФАС ведет еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны, а также работает над совершенствованием... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:58

2023-05-17T19:58

2023-05-17T20:25

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

денис мантуров

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с ФАС ведет еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны, а также работает над совершенствованием логистики, сообщил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров."С прошлого года уже проделана большая работа для обеспечения более ритмичной доставки продуктов и питания, и промышленной продукции для новых регионов за счет расширения пропускных пунктов. Сейчас устанавливаются досмотровые комплексы, которые обеспечат еще большую пропускную способность", - добавил он.Мантуров также рассказал, что совместно с Минсельхозом РФ обеспечивается поддержка местных производителей, в частности, в сфере растениеводства и животноводства. Речь идет о поставках минеральных удобрений, ГСМ и допуске к программам льготного лизинга по сельхозмашиностроительной продукции.

https://ria.ru/20230505/tovary-1870065714.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), денис мантуров, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)