https://ria.ru/20230517/trevoga-1872508728.html
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.05.2023
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:07
2023-05-17T23:07
2023-05-17T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
полтавская область
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в среду тревога несколько раз объявлялась в этих регионах, позже ее отменили. Очередной раз сигнал тревоги в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской прозвучал около 22.30 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872207358.html
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в мире, украина, кировоградская область, полтавская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Полтавская область, Днепропетровская область
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях вновь объявили воздушную тревогу