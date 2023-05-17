https://ria.ru/20230517/trevoga-1872508728.html

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.05.2023

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T23:07

2023-05-17T23:07

2023-05-17T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кировоградская область

полтавская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в среду тревога несколько раз объявлялась в этих регионах, позже ее отменили. Очередной раз сигнал тревоги в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской прозвучал около 22.30 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872207358.html

украина

кировоградская область

полтавская область

днепропетровская область

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в мире, украина, кировоградская область, полтавская область, днепропетровская область