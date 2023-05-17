https://ria.ru/20230517/trevoga-1872503128.html
В Одесской, Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Одесской, Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.05.2023
В Одесской, Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:11
2023-05-17T22:11
2023-05-17T22:11
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в среду сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Днепропетровской областях, позднее его отменили. Тревогу в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской объявили в 21.51 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872207358.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Одесская область, Николаевская область
В Одесской, Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу