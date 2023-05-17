https://ria.ru/20230517/suda-1872453196.html

Эрдоган заявил о гарантиях от России по выходу турецких судов из Николаева

Эрдоган заявил о гарантиях от России по выходу турецких судов из Николаева - РИА Новости, 17.05.2023

Эрдоган заявил о гарантиях от России по выходу турецких судов из Николаева

Российская сторона гарантировала Турции отсутствие препятствий при эвакуации турецких судов, застрявших в портах Украины, сообщил в среду турецкий президент... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:14

2023-05-17T17:14

2023-05-17T17:23

россия

турция

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

украина

николаев (украина)

в мире

черное море

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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Российская сторона гарантировала Турции отсутствие препятствий при эвакуации турецких судов, застрявших в портах Украины, сообщил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее он сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца.Россия готова обеспечить безопасность турецких судов при эвакуации из портов Украины, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, суда не могут оттуда выйти по условиям безопасности: много заминированных участков, очень много опасных участков для проводки.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

россия

турция

украина

николаев (украина)

черное море

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, турция, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, украина, николаев (украина), в мире, черное море