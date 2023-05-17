https://ria.ru/20230517/suda-1872453196.html
Эрдоган заявил о гарантиях от России по выходу турецких судов из Николаева
Эрдоган заявил о гарантиях от России по выходу турецких судов из Николаева - РИА Новости, 17.05.2023
Эрдоган заявил о гарантиях от России по выходу турецких судов из Николаева
Российская сторона гарантировала Турции отсутствие препятствий при эвакуации турецких судов, застрявших в портах Украины, сообщил в среду турецкий президент... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:14
2023-05-17T17:14
2023-05-17T17:23
россия
турция
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
украина
николаев (украина)
в мире
черное море
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Российская сторона гарантировала Турции отсутствие препятствий при эвакуации турецких судов, застрявших в портах Украины, сообщил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее он сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца.Россия готова обеспечить безопасность турецких судов при эвакуации из портов Украины, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, суда не могут оттуда выйти по условиям безопасности: много заминированных участков, очень много опасных участков для проводки.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
россия
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николаев (украина)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, украина, николаев (украина), в мире, черное море
Россия, Турция, Зерновая сделка, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина, Николаев (Украина), В мире, Черное море
Эрдоган заявил о гарантиях от России по выходу турецких судов из Николаева
Эрдоган: Россия гарантировала выход турецких судов из украинских портов Николаев и Ольвия