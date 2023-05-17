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Во Франции рассказали о страхе Зеленского в связи с контрнаступлением - РИА Новости, 17.05.2023
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04:47 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/strakh-1872286729.html
Во Франции рассказали о страхе Зеленского в связи с контрнаступлением
Во Франции рассказали о страхе Зеленского в связи с контрнаступлением - РИА Новости, 17.05.2023
Во Франции рассказали о страхе Зеленского в связи с контрнаступлением
Президент Украины Владимир Зеленский опасается начинать контрнаступление из-за усталости украинцев и ВСУ, пишет обозреватель Figaro Рено Жирар. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T04:47
2023-05-17T04:47
в мире
украина
франция
россия
рене жирар
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается начинать контрнаступление из-за усталости украинцев и ВСУ, пишет обозреватель Figaro Рено Жирар.Он также назвал украинский конфликт "вопросом номер один" для западных стран. С помощью деловых поездок Зеленский "укрепляет долгосрочную поддержку Запада" и предоставляет "серьезным посредникам возможность не упустить свой шанс".Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872145646.html
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в мире, украина, франция, россия, рене жирар, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, Россия, Рене Жирар, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Во Франции рассказали о страхе Зеленского в связи с контрнаступлением

Figaro: Зеленским откладывает контрнаступление из-за страха усталости украинцев и ВСУ

© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается начинать контрнаступление из-за усталости украинцев и ВСУ, пишет обозреватель Figaro Рено Жирар.
«
"Зеленский заявил, что у него есть средства для начала массивного контрнаступления, но он будет выжидать, так как преждевременная атака обойдется украинцам слишком дорого. Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта", — отметил обозреватель.
Он также назвал украинский конфликт "вопросом номер один" для западных стран. С помощью деловых поездок Зеленский "укрепляет долгосрочную поддержку Запада" и предоставляет "серьезным посредникам возможность не упустить свой шанс".
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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В миреУкраинаФранцияРоссияРене ЖирарВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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