https://ria.ru/20230517/strakh-1872286729.html

Во Франции рассказали о страхе Зеленского в связи с контрнаступлением

Во Франции рассказали о страхе Зеленского в связи с контрнаступлением - РИА Новости, 17.05.2023

Во Франции рассказали о страхе Зеленского в связи с контрнаступлением

Президент Украины Владимир Зеленский опасается начинать контрнаступление из-за усталости украинцев и ВСУ, пишет обозреватель Figaro Рено Жирар. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T04:47

2023-05-17T04:47

2023-05-17T04:47

в мире

украина

франция

россия

рене жирар

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается начинать контрнаступление из-за усталости украинцев и ВСУ, пишет обозреватель Figaro Рено Жирар.Он также назвал украинский конфликт "вопросом номер один" для западных стран. С помощью деловых поездок Зеленский "укрепляет долгосрочную поддержку Запада" и предоставляет "серьезным посредникам возможность не упустить свой шанс".Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872145646.html

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в мире, украина, франция, россия, рене жирар, владимир зеленский, вооруженные силы украины