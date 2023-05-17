Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872293828.html
Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.05.2023
Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении
Киев использует тактику "кочующих минометов" на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:08
2023-05-17T08:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
донбасс
андрей марочко
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b99ed80ee51fae4c8307b0183bfa367.jpg
ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Киев использует тактику "кочующих минометов" на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское (краснолиманское направление - ред.) вооруженные формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов", - сообщил Марочко. Он уточнил, что на базе пикапов украинских силовиков установлены не только минометы, но и крупнокалиберные пулеметы, РСЗО калибром 80 миллиметров, а также ПТУР и гранатометы (СПГ-9).
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872038136.html
луганская народная республика
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922760_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_0931d9557d3ebaeb1371210e2f17cf7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, киев, донбасс, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев, Донбасс, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко: Киев использует тактику кочующих минометов на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Киев использует тактику "кочующих минометов" на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское (краснолиманское направление - ред.) вооруженные формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что на базе пикапов украинских силовиков установлены не только минометы, но и крупнокалиберные пулеметы, РСЗО калибром 80 миллиметров, а также ПТУР и гранатометы (СПГ-9).
Артиллерия в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили два расчета минометов ВСУ
16 мая, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКиевДонбассАндрей МарочкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала