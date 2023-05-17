https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872293828.html
Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.05.2023
Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении
Киев использует тактику "кочующих минометов" на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:08
2023-05-17T08:08
2023-05-17T08:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
донбасс
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Киев использует тактику "кочующих минометов" на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское (краснолиманское направление - ред.) вооруженные формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов", - сообщил Марочко. Он уточнил, что на базе пикапов украинских силовиков установлены не только минометы, но и крупнокалиберные пулеметы, РСЗО калибром 80 миллиметров, а также ПТУР и гранатометы (СПГ-9).
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872038136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, киев, донбасс, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев, Донбасс, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко: Киев использует тактику кочующих минометов на Краснолиманском направлении