https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872293828.html

Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.05.2023

Марочко рассказал о тактике ВСУ на Краснолиманском направлении

Киев использует тактику "кочующих минометов" на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:08

2023-05-17T08:08

2023-05-17T08:08

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

киев

донбасс

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Киев использует тактику "кочующих минометов" на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское (краснолиманское направление - ред.) вооруженные формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов", - сообщил Марочко. Он уточнил, что на базе пикапов украинских силовиков установлены не только минометы, но и крупнокалиберные пулеметы, РСЗО калибром 80 миллиметров, а также ПТУР и гранатометы (СПГ-9).

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872038136.html

луганская народная республика

киев

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, киев, донбасс, андрей марочко, безопасность