https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872289075.html

МиГ-31К уничтожил американский Patriot в Киеве, сообщил источник

МиГ-31К уничтожил американский Patriot в Киеве, сообщил источник - РИА Новости, 17.05.2023

МиГ-31К уничтожил американский Patriot в Киеве, сообщил источник

Истребитель МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot в Киеве с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал", рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T06:38

2023-05-17T06:38

2023-05-17T11:31

специальная военная операция на украине

киев

сергей шойгу

вооруженные силы рф

безопасность

ракетный комплекс "кинжал"

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Истребитель МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot в Киеве с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал", рассказал РИА Новости информированный источник."Фактически за счет скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем", — отметил он.Как пояснил собеседник агентства, скоростные характеристики ракет "Кинжал" позволяют им достигать военных объектов на территории Украины за считанные минуты. Поэтому такие цели, как ЗРК Patriot, не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.В тот же день в Сети распространились видеозаписи из украинской столицы, на которых демонстрируется работа американских зенитных комплексов Patriot, пытавшихся отразить удар российских ракет. На отдельных кадрах при этом показано, что спустя несколько минут после завершения залпа американских ЗРК и израсходования ими боекомплекта в районе их позиции следует мощный взрыв на земле.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил РИА Новости, что заявления киевских властей о якобы сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что Россия не запускала столько "Кинжалов", сколько украинские военные "всякий раз якобы сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет — потому и не попадают, заключил глава Минобороны.Аэробаллистическая ракета российского комплекса "Кинжал" способна развивать скорость, более чем в десять раз превышающую скорость звука, и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника.

https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872287396.html

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872115498.html

https://ria.ru/20230517/agitatsiya-1872287746.html

киев

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киев, сергей шойгу, вооруженные силы рф, безопасность, ракетный комплекс "кинжал"