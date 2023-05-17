КПРФ предложила взимать "ресторанный сбор" в пользу участников СВО
КПРФ внесла проект о сборе процента с чеков в ресторанах и барах в пользу участников СВО
© iStock.com / santypanБармен готовит коктейль в ночном клубе
© iStock.com / santypan
Бармен готовит коктейль в ночном клубе. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли в Госдуму законопроект "О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ вводит ресторанный сбор для совершеннолетних посетителей ресторанов, баров и ночных клубов в размере 1% от суммы счета. Сумма сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость услуг ресторана, бара или ночного клуба. Сбор перечисляется этими заведениями в федеральный бюджет и в дальнейшем направляется в госфонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". При этом перечисление сбора на расчетный счет ресторана, бара или ночного клуба, а затем в бюджет не облагается банковскими комиссиями.
"Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в пояснительной записке.
Президент России Владимир Путин в начале апреля этого года подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Основная цель фонда - персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.