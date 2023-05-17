https://ria.ru/20230517/sbor-1872415640.html

КПРФ предложила взимать "ресторанный сбор" в пользу участников СВО

КПРФ предложила взимать "ресторанный сбор" в пользу участников СВО - РИА Новости, 17.05.2023

КПРФ предложила взимать "ресторанный сбор" в пользу участников СВО

Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли в Госдуму законопроект "О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:23

2023-05-17T15:23

2023-05-17T16:41

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил матвеев

вячеслав мархаев

кпрф

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли в Госдуму законопроект "О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей", следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ вводит ресторанный сбор для совершеннолетних посетителей ресторанов, баров и ночных клубов в размере 1% от суммы счета. Сумма сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость услуг ресторана, бара или ночного клуба. Сбор перечисляется этими заведениями в федеральный бюджет и в дальнейшем направляется в госфонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". При этом перечисление сбора на расчетный счет ресторана, бара или ночного клуба, а затем в бюджет не облагается банковскими комиссиями."Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в пояснительной записке.Президент России Владимир Путин в начале апреля этого года подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Основная цель фонда - персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

https://ria.ru/20230421/nalogi-1866878286.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, михаил матвеев, вячеслав мархаев, кпрф, госдума рф, ситуация в днр и лнр