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КПРФ предложила взимать "ресторанный сбор" в пользу участников СВО - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 17.05.2023 (обновлено: 16:41 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/sbor-1872415640.html
КПРФ предложила взимать "ресторанный сбор" в пользу участников СВО
КПРФ предложила взимать "ресторанный сбор" в пользу участников СВО - РИА Новости, 17.05.2023
КПРФ предложила взимать "ресторанный сбор" в пользу участников СВО
Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли в Госдуму законопроект "О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:23
2023-05-17T16:41
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил матвеев
вячеслав мархаев
кпрф
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли в Госдуму законопроект "О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей", следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ вводит ресторанный сбор для совершеннолетних посетителей ресторанов, баров и ночных клубов в размере 1% от суммы счета. Сумма сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость услуг ресторана, бара или ночного клуба. Сбор перечисляется этими заведениями в федеральный бюджет и в дальнейшем направляется в госфонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". При этом перечисление сбора на расчетный счет ресторана, бара или ночного клуба, а затем в бюджет не облагается банковскими комиссиями."Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в пояснительной записке.Президент России Владимир Путин в начале апреля этого года подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Основная цель фонда - персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
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безопасность, михаил матвеев, вячеслав мархаев, кпрф, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Матвеев, Вячеслав Мархаев, КПРФ, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
КПРФ предложила взимать "ресторанный сбор" в пользу участников СВО

КПРФ внесла проект о сборе процента с чеков в ресторанах и барах в пользу участников СВО

© iStock.com / santypanБармен готовит коктейль в ночном клубе
Бармен готовит коктейль в ночном клубе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© iStock.com / santypan
Бармен готовит коктейль в ночном клубе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли в Госдуму законопроект "О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ вводит ресторанный сбор для совершеннолетних посетителей ресторанов, баров и ночных клубов в размере 1% от суммы счета. Сумма сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость услуг ресторана, бара или ночного клуба. Сбор перечисляется этими заведениями в федеральный бюджет и в дальнейшем направляется в госфонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". При этом перечисление сбора на расчетный счет ресторана, бара или ночного клуба, а затем в бюджет не облагается банковскими комиссиями.
"Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в пояснительной записке.
Президент России Владимир Путин в начале апреля этого года подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Основная цель фонда - персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМихаил МатвеевВячеслав МархаевКПРФГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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