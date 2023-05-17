https://ria.ru/20230517/reestr-1872352566.html
Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил Шадаев
Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил Шадаев - РИА Новости, 17.05.2023
Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил Шадаев
Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:28
2023-05-17T12:28
2023-05-17T14:52
россия
максут шадаев
армия
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866556395_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2805776e4faff034038548eccc77054.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Президент подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток в середине апреля.Реестр воинского учета формируется военкоматами в установленном правительством порядке, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса.Согласно закону, работодатели, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.Кроме того, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах". Бумажные оповещения могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении.Если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.Также документ вводит обеспечительные меры для уклонистов: ограничение права на управление транспортным средством, на сделки с недвижимостью, получение кредитов, регистрацию ИП, а также запрет на выезд из страны до явки в военкомат.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866556395_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_82bce560e7713effe688e00e464fe818.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максут шадаев, армия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Максут Шадаев, Армия, Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил Шадаев
Глава Минцифры Шадаев заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«
"Заработает быстро, я думаю", — уточнил он.
Президент подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток в середине апреля.
Реестр воинского учета формируется военкоматами в установленном правительством порядке, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса.
Согласно закону, работодатели, МВД, ФНС
, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.
Кроме того, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах". Бумажные оповещения могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.
Также документ вводит обеспечительные меры для уклонистов: ограничение права на управление транспортным средством, на сделки с недвижимостью, получение кредитов, регистрацию ИП, а также запрет на выезд из страны до явки в военкомат.
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова
, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета