https://ria.ru/20230517/reestr-1872352566.html

Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил Шадаев

Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил Шадаев - РИА Новости, 17.05.2023

Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил Шадаев

Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:28

2023-05-17T12:28

2023-05-17T14:52

россия

максут шадаев

армия

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Президент подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток в середине апреля.Реестр воинского учета формируется военкоматами в установленном правительством порядке, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса.Согласно закону, работодатели, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.Кроме того, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах". Бумажные оповещения могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении.Если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.Также документ вводит обеспечительные меры для уклонистов: ограничение права на управление транспортным средством, на сделки с недвижимостью, получение кредитов, регистрацию ИП, а также запрет на выезд из страны до явки в военкомат.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.

https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, максут шадаев, армия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)