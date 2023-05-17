https://ria.ru/20230517/putin-1872380092.html

Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками

Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками - РИА Новости, 17.05.2023

Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как идет борьба с пожарами и паводками... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:44

2023-05-17T13:44

2023-05-17T13:51

владимир путин

пожары

природные пожары в россии

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

паводки в россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как идет борьба с пожарами и паводками в регионах."Как у нас сложилось уже в практике, сначала поговорим по тем проблемам, которые являются наиболее актуальными. Одна из них - это, конечно, о борьбе с пожарами, с паводками. Александр Вячеславович, как складывается ситуация сейчас в стране в целом и в регионах, которые столкнулись с этой проблемой?" - сказал Путин, обращаясь к главе МЧС.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, пожары, природные пожары в россии, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии, политика