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Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками - РИА Новости, 17.05.2023
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13:44 17.05.2023 (обновлено: 13:51 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/putin-1872380092.html
Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками
Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками - РИА Новости, 17.05.2023
Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как идет борьба с пожарами и паводками... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:44
2023-05-17T13:51
владимир путин
пожары
природные пожары в россии
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
паводки в россии
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как идет борьба с пожарами и паводками в регионах."Как у нас сложилось уже в практике, сначала поговорим по тем проблемам, которые являются наиболее актуальными. Одна из них - это, конечно, о борьбе с пожарами, с паводками. Александр Вячеславович, как складывается ситуация сейчас в стране в целом и в регионах, которые столкнулись с этой проблемой?" - сказал Путин, обращаясь к главе МЧС.
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владимир путин, пожары, природные пожары в россии, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии, политика
Владимир Путин, пожары, Природные пожары в России, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Паводки в России, Политика
Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками

Президент Путин попросил главу МЧС Куренкова доложить о борьбе с пожарами и паводками

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как идет борьба с пожарами и паводками в регионах.
"Как у нас сложилось уже в практике, сначала поговорим по тем проблемам, которые являются наиболее актуальными. Одна из них - это, конечно, о борьбе с пожарами, с паводками. Александр Вячеславович, как складывается ситуация сейчас в стране в целом и в регионах, которые столкнулись с этой проблемой?" - сказал Путин, обращаясь к главе МЧС.
Лесные пожары в России
8 мая, 17:46
Инфографика
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
Владимир ПутинпожарыПриродные пожары в РоссииРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Паводки в РоссииПолитика
 
 
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