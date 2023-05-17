https://ria.ru/20230517/putin-1872380092.html
Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками
Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками - РИА Новости, 17.05.2023
Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как идет борьба с пожарами и паводками... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:44
2023-05-17T13:44
2023-05-17T13:51
владимир путин
пожары
природные пожары в россии
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
паводки в россии
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о том, как идет борьба с пожарами и паводками в регионах."Как у нас сложилось уже в практике, сначала поговорим по тем проблемам, которые являются наиболее актуальными. Одна из них - это, конечно, о борьбе с пожарами, с паводками. Александр Вячеславович, как складывается ситуация сейчас в стране в целом и в регионах, которые столкнулись с этой проблемой?" - сказал Путин, обращаясь к главе МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, пожары, природные пожары в россии, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии, политика
Владимир Путин, пожары, Природные пожары в России, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Паводки в России, Политика
Путин попросил главу МЧС доложить о борьбе с пожарами и паводками
Президент Путин попросил главу МЧС Куренкова доложить о борьбе с пожарами и паводками