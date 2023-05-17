Путин прокомментировал запуск железной дороги Решт — Астара
Путин: запуск железной дороги Решт — Астара позволит диверсифицировать транспортные потоки
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запуск железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора "Север – Юг", позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, перевозки по маршруту будут обладать конкурентными преимуществами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особо подчеркну, что уникальная транспортная артерия "Север – Юг", частью которой станет железнодорожная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток. То есть налицо существенная экономия по срокам и затратам", - сказал Путин на церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара.
Церемония с участием Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси прошла в формате видеосвязи.
Запуск международного транспортного коридора "Север-Юг" будет использоваться для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса для потребителей в Иране, странах Персидского залива и Африки, таким образом маршрут внесет осязаемый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил Владимир Путин.
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"Российские и иранские товары получат более удобный и разнообразный по географическим направлениям доступ к внешним рынкам. Упомяну, что новую магистраль имеется в виду задействовать в том числе для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки. И таким образом этот транспортный коридор внесет осязаемый, заметный практический вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - сказал Путин.
МТК "Север – Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Железная дорога Решт – Астара является последним железнодорожным участком МТК "Север-Юг".
Решт-Астара - последний участок западного маршрута МТК "Север-Юг", необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении коридора. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).
Первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов в середине марта сообщал, что по коридору "Север-Юг" готовится два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан-Россия-Иран. Он говорил, что строить участок Решт-Астара будут две стороны - российская и иранская, но так как международный транспортный коридор проходит через несколько стран, включая Азербайджан, очень важно и трехстороннее соглашение. Подписать оба документа, добавлял Павлов, планируется в 2023 году.
По его словам, участок Решт-Астара будет строиться с двумя типами ширины колеи: 1435 и 1520. Стоимость строительства Решт-Астара оценивается в 1,6 миллиарда долларов.