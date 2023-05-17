https://ria.ru/20230517/putin-1872337243.html

Путин прокомментировал запуск железной дороги Решт — Астара

Путин прокомментировал запуск железной дороги Решт — Астара - РИА Новости, 17.05.2023

Путин прокомментировал запуск железной дороги Решт — Астара

Запуск железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора "Север – Юг", позволит диверсифицировать глобальные... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:47

2023-05-17T11:47

2023-05-17T12:20

экономика

иран

африка

санкт-петербург

мумбаи

россия

сергей павлов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запуск железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора "Север – Юг", позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, перевозки по маршруту будут обладать конкурентными преимуществами, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо подчеркну, что уникальная транспортная артерия "Север – Юг", частью которой станет железнодорожная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток. То есть налицо существенная экономия по срокам и затратам", - сказал Путин на церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара.Церемония с участием Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси прошла в формате видеосвязи.Запуск международного транспортного коридора "Север-Юг" будет использоваться для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса для потребителей в Иране, странах Персидского залива и Африки, таким образом маршрут внесет осязаемый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил Владимир Путин.МТК "Север – Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Железная дорога Решт – Астара является последним железнодорожным участком МТК "Север-Юг".Решт-Астара - последний участок западного маршрута МТК "Север-Юг", необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении коридора. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).Первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов в середине марта сообщал, что по коридору "Север-Юг" готовится два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан-Россия-Иран. Он говорил, что строить участок Решт-Астара будут две стороны - российская и иранская, но так как международный транспортный коридор проходит через несколько стран, включая Азербайджан, очень важно и трехстороннее соглашение. Подписать оба документа, добавлял Павлов, планируется в 2023 году.По его словам, участок Решт-Астара будет строиться с двумя типами ширины колеи: 1435 и 1520. Стоимость строительства Решт-Астара оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230517/putin-1872335188.html

https://ria.ru/20230517/raisi-1872336318.html

иран

африка

санкт-петербург

мумбаи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, иран, африка, санкт-петербург, мумбаи, россия, сергей павлов, владимир путин, ржд