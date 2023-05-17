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Путин прокомментировал запуск железной дороги Решт — Астара - РИА Новости, 17.05.2023
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11:47 17.05.2023 (обновлено: 12:20 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/putin-1872337243.html
Путин прокомментировал запуск железной дороги Решт — Астара
Путин прокомментировал запуск железной дороги Решт — Астара - РИА Новости, 17.05.2023
Путин прокомментировал запуск железной дороги Решт — Астара
Запуск железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора "Север – Юг", позволит диверсифицировать глобальные... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:47
2023-05-17T12:20
экономика
иран
африка
санкт-петербург
мумбаи
россия
сергей павлов
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запуск железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора "Север – Юг", позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, перевозки по маршруту будут обладать конкурентными преимуществами, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо подчеркну, что уникальная транспортная артерия "Север – Юг", частью которой станет железнодорожная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток. То есть налицо существенная экономия по срокам и затратам", - сказал Путин на церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара.Церемония с участием Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси прошла в формате видеосвязи.Запуск международного транспортного коридора "Север-Юг" будет использоваться для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса для потребителей в Иране, странах Персидского залива и Африки, таким образом маршрут внесет осязаемый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил Владимир Путин.МТК "Север – Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Железная дорога Решт – Астара является последним железнодорожным участком МТК "Север-Юг".Решт-Астара - последний участок западного маршрута МТК "Север-Юг", необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении коридора. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).Первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов в середине марта сообщал, что по коридору "Север-Юг" готовится два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан-Россия-Иран. Он говорил, что строить участок Решт-Астара будут две стороны - российская и иранская, но так как международный транспортный коридор проходит через несколько стран, включая Азербайджан, очень важно и трехстороннее соглашение. Подписать оба документа, добавлял Павлов, планируется в 2023 году.По его словам, участок Решт-Астара будет строиться с двумя типами ширины колеи: 1435 и 1520. Стоимость строительства Решт-Астара оценивается в 1,6 миллиарда долларов.
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экономика, иран, африка, санкт-петербург, мумбаи, россия, сергей павлов, владимир путин, ржд
Экономика, Иран, Африка, Санкт-Петербург, Мумбаи, Россия, Сергей Павлов, Владимир Путин, РЖД
Путин прокомментировал запуск железной дороги Решт — Астара

Путин: запуск железной дороги Решт — Астара позволит диверсифицировать транспортные потоки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запуск железной дороги Решт-Астара, которая является участком международного транспортного коридора "Север – Юг", позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, перевозки по маршруту будут обладать конкурентными преимуществами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особо подчеркну, что уникальная транспортная артерия "Север – Юг", частью которой станет железнодорожная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток. То есть налицо существенная экономия по срокам и затратам", - сказал Путин на церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара
Вчера, 11:39
Церемония с участием Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси прошла в формате видеосвязи.
Запуск международного транспортного коридора "Север-Юг" будет использоваться для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса для потребителей в Иране, странах Персидского залива и Африки, таким образом маршрут внесет осязаемый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил Владимир Путин.
«
"Российские и иранские товары получат более удобный и разнообразный по географическим направлениям доступ к внешним рынкам. Упомяну, что новую магистраль имеется в виду задействовать в том числе для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки. И таким образом этот транспортный коридор внесет осязаемый, заметный практический вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - сказал Путин.
МТК "Север – Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Железная дорога Решт – Астара является последним железнодорожным участком МТК "Север-Юг".
Решт-Астара - последний участок западного маршрута МТК "Север-Юг", необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении коридора. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).
Первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов в середине марта сообщал, что по коридору "Север-Юг" готовится два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан-Россия-Иран. Он говорил, что строить участок Решт-Астара будут две стороны - российская и иранская, но так как международный транспортный коридор проходит через несколько стран, включая Азербайджан, очень важно и трехстороннее соглашение. Подписать оба документа, добавлял Павлов, планируется в 2023 году.
По его словам, участок Решт-Астара будет строиться с двумя типами ширины колеи: 1435 и 1520. Стоимость строительства Решт-Астара оценивается в 1,6 миллиарда долларов.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов
Вчера, 11:44
 
ЭкономикаИранАфрикаСанкт-ПетербургМумбаиРоссияСергей ПавловВладимир ПутинРЖД
 
 
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