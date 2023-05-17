https://ria.ru/20230517/putin-1872335188.html
Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара
Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара - РИА Новости, 17.05.2023
Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара
Президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:39
2023-05-17T11:39
2023-05-17T14:47
экономика
россия
иран
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сергей павлов
виталий савельев
ржд
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара — последнего железнодорожного участка международного транспортного коридора "Север — Юг".В качестве примера глава государства привел поставку грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи: если сейчас это занимает 30-45 суток, то после открытия нового участка товары дойдут всего за десять суток. Таким образом будет достигнута "существенная экономия по срокам и затратам", подчеркнул Путин.Российский лидер отметил, что новый транспортный маршрут внесет осязаемый и заметный практический вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности."Новую магистраль имеется в виду задействовать в том числе для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки", — объяснил президент.Он также отметил, что российские и иранские товары получат более удобный и разнообразный по географическим направлениям доступ к внешним рынкам.Кроме того, президент поблагодарил своего иранского коллегу за личное участие в проекте, отметив важность его реализации как для Москвы и Тегерана, так и для всей мировой транспортной инфраструктуры. Также Путин выразил надежду на продолжение контактов с Раиси в заочном и очном форматах.Президент России напомнил, что взаимодействие по созданию коридора ведется в тесном контакте с Азербайджаном.Тем самым будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран, добавил он.Со своей стороны, Раиси выступил за расширение сотрудничества между Москвой и Тегераном.С российской стороны соглашение о строительстве железной дороги Решт — Астара подписал министр транспорта Виталий Савельев, с иранской — министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш.МТК "Север – Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров.Коридор — альтернатива морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Решт — Астара — последний участок западного маршрута, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении коридора.Первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов в середине марта 2023 года сообщал, что по коридору "Север — Юг" готовятся два межправсоглашения: Иран — Россия и трехстороннее Азербайджан — Россия — Иран. Он говорил, что строить участок Решт — Астара будут две стороны — российская и иранская, но так как международный транспортный коридор проходит через несколько стран, включая Азербайджан, очень важно и трехстороннее соглашение. Подписать оба документа планируется в 2023 году.По его словам, участок Решт — Астара построят с двумя типами ширины колеи: 1435 и 1520 миллиметров. Стоимость строительства участка оценивается в 1,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, санкт-петербург, сергей павлов, виталий савельев, ржд
Экономика, Россия, Иран, Санкт-Петербург, Сергей Павлов, Виталий Савельев, РЖД
Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара
Путин принял участие в церемонии подписания договора о железной дороге Решт — Астара
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара — последнего железнодорожного участка международного транспортного коридора "Север — Юг".
«
"Особо подчеркну, что уникальная транспортная артерия "Север — Юг", частью которой станет железнодорожная дорога Решт — Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами", — сказал российский лидер.
В качестве примера глава государства привел поставку грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи: если сейчас это занимает 30-45 суток, то после открытия нового участка товары дойдут всего за десять суток. Таким образом будет достигнута "существенная экономия по срокам и затратам", подчеркнул Путин.
Российский лидер отметил, что новый транспортный маршрут внесет осязаемый и заметный практический вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
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"Новую магистраль имеется в виду задействовать в том числе для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки", — объяснил президент.
Он также отметил, что российские и иранские товары получат более удобный и разнообразный по географическим направлениям доступ к внешним рынкам.
Кроме того, президент поблагодарил своего иранского коллегу за личное участие в проекте, отметив важность его реализации как для Москвы и Тегерана, так и для всей мировой транспортной инфраструктуры. Также Путин выразил надежду на продолжение контактов с Раиси в заочном и очном форматах.
Президент России напомнил, что взаимодействие по созданию коридора ведется в тесном контакте с Азербайджаном.
«
"И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север — Юг", — добавил Путин.
Тем самым будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран, добавил он.
Со своей стороны, Раиси выступил за расширение сотрудничества между Москвой и Тегераном.
«
"У нас большой экономический потенциал, который пока еще не задействован в полной мере. Мы должны задействовать все силы, средства и возможности, чтобы были реализованы все эти проекты", — указал президент Ирана.
С российской стороны соглашение о строительстве железной дороги Решт — Астара подписал министр транспорта Виталий Савельев
, с иранской — министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш.
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МТК "Север – Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров.
Коридор — альтернатива морскому пути, соединяющему Европу
, страны Персидского залива
и Индийского океана
через Суэцкий канал
. Существует три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Решт — Астара — последний участок западного маршрута, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении коридора.
Первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов
в середине марта 2023 года сообщал, что по коридору "Север — Юг" готовятся два межправсоглашения: Иран — Россия и трехстороннее Азербайджан — Россия — Иран. Он говорил, что строить участок Решт — Астара будут две стороны — российская и иранская, но так как международный транспортный коридор проходит через несколько стран, включая Азербайджан
, очень важно и трехстороннее соглашение. Подписать оба документа планируется в 2023 году.
По его словам, участок Решт — Астара построят с двумя типами ширины колеи: 1435 и 1520 миллиметров. Стоимость строительства участка оценивается в 1,6 миллиарда долларов.
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