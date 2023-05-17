https://ria.ru/20230517/putin-1872335188.html

Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара

Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара - РИА Новости, 17.05.2023

Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара

Президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:39

2023-05-17T11:39

2023-05-17T14:47

экономика

россия

иран

санкт-петербург

сергей павлов

виталий савельев

ржд

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара — последнего железнодорожного участка международного транспортного коридора "Север — Юг".В качестве примера глава государства привел поставку грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи: если сейчас это занимает 30-45 суток, то после открытия нового участка товары дойдут всего за десять суток. Таким образом будет достигнута "существенная экономия по срокам и затратам", подчеркнул Путин.Российский лидер отметил, что новый транспортный маршрут внесет осязаемый и заметный практический вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности."Новую магистраль имеется в виду задействовать в том числе для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки", — объяснил президент.Он также отметил, что российские и иранские товары получат более удобный и разнообразный по географическим направлениям доступ к внешним рынкам.Кроме того, президент поблагодарил своего иранского коллегу за личное участие в проекте, отметив важность его реализации как для Москвы и Тегерана, так и для всей мировой транспортной инфраструктуры. Также Путин выразил надежду на продолжение контактов с Раиси в заочном и очном форматах.Президент России напомнил, что взаимодействие по созданию коридора ведется в тесном контакте с Азербайджаном.Тем самым будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран, добавил он.Со своей стороны, Раиси выступил за расширение сотрудничества между Москвой и Тегераном.С российской стороны соглашение о строительстве железной дороги Решт — Астара подписал министр транспорта Виталий Савельев, с иранской — министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш.МТК "Север – Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров.Коридор — альтернатива морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Решт — Астара — последний участок западного маршрута, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении коридора.Первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов в середине марта 2023 года сообщал, что по коридору "Север — Юг" готовятся два межправсоглашения: Иран — Россия и трехстороннее Азербайджан — Россия — Иран. Он говорил, что строить участок Решт — Астара будут две стороны — российская и иранская, но так как международный транспортный коридор проходит через несколько стран, включая Азербайджан, очень важно и трехстороннее соглашение. Подписать оба документа планируется в 2023 году.По его словам, участок Решт — Астара построят с двумя типами ширины колеи: 1435 и 1520 миллиметров. Стоимость строительства участка оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html

https://ria.ru/20230316/proekt-1858353766.html

https://ria.ru/20230215/rzhd-1852094695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, иран, санкт-петербург, сергей павлов, виталий савельев, ржд