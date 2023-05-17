https://ria.ru/20230517/programma-1872376975.html

В Сочи планируют создать городскую программу по оздоровлению бойцов СВО

В Сочи планируют создать городскую программу по оздоровлению бойцов СВО - РИА Новости, 17.05.2023

В Сочи планируют создать городскую программу по оздоровлению бойцов СВО

Отдельную городскую программу санаторно-курортного лечения для бойцов специальной военной операции, включающую оздоровительные туры, планируется создать в Сочи, РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:35

2023-05-17T13:35

2023-05-17T13:35

надежные люди

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Отдельную городскую программу санаторно-курортного лечения для бойцов специальной военной операции, включающую оздоровительные туры, планируется создать в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города. Об этом было сказано в рамках 27-го координационного совета, который провели на курорте в среду. "Прорабатывается вопрос о создании отдельной городской программы "Защитник" по оздоровлению военнослужащих. Она включит в себя комплексное санаторно-курортное лечение и реабилитацию, а также оздоровительные туры. В программе планируют участвовать десять санаториев Сочи", - говорится в сообщении. По информации сочинской мэрии, на сегодняшний день семьям участников СВО оказывается социальная, материальная помощь, обрабатываются адресные заявки. В оказании помощи задействованы основные городские структуры, крупные организации, предприниматели курорта. "Также поддержка оказывается из средств благотворительного фонда, собранных жителями и предпринимателями, семьям защитников Родины и сочинцам, вернувшимся с передовой, выплачено порядка 22,5 млн рублей", - добавили в ведомстве. Там же отметили, что в качестве дополнительных услуг семьям бойцов предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте, питание, культурный досуг. "Все семьи мобилизованных и добровольцев СВО на курорте имеют социальные паспорта, за ними закреплены муниципальные сотрудники. Их пожелания и предложения оперативно передаются в координационный совет", - заключили в мэрии.

https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872348771.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, краснодарский край