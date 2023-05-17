https://ria.ru/20230517/programma-1872376975.html
В Сочи планируют создать городскую программу по оздоровлению бойцов СВО
В Сочи планируют создать городскую программу по оздоровлению бойцов СВО - РИА Новости, 17.05.2023
В Сочи планируют создать городскую программу по оздоровлению бойцов СВО
Отдельную городскую программу санаторно-курортного лечения для бойцов специальной военной операции, включающую оздоровительные туры, планируется создать в Сочи, РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:35
2023-05-17T13:35
2023-05-17T13:35
надежные люди
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Отдельную городскую программу санаторно-курортного лечения для бойцов специальной военной операции, включающую оздоровительные туры, планируется создать в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города. Об этом было сказано в рамках 27-го координационного совета, который провели на курорте в среду. "Прорабатывается вопрос о создании отдельной городской программы "Защитник" по оздоровлению военнослужащих. Она включит в себя комплексное санаторно-курортное лечение и реабилитацию, а также оздоровительные туры. В программе планируют участвовать десять санаториев Сочи", - говорится в сообщении. По информации сочинской мэрии, на сегодняшний день семьям участников СВО оказывается социальная, материальная помощь, обрабатываются адресные заявки. В оказании помощи задействованы основные городские структуры, крупные организации, предприниматели курорта. "Также поддержка оказывается из средств благотворительного фонда, собранных жителями и предпринимателями, семьям защитников Родины и сочинцам, вернувшимся с передовой, выплачено порядка 22,5 млн рублей", - добавили в ведомстве. Там же отметили, что в качестве дополнительных услуг семьям бойцов предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте, питание, культурный досуг. "Все семьи мобилизованных и добровольцев СВО на курорте имеют социальные паспорта, за ними закреплены муниципальные сотрудники. Их пожелания и предложения оперативно передаются в координационный совет", - заключили в мэрии.
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872348771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край
Надежные люди, Сочи, Краснодарский край
В Сочи планируют создать городскую программу по оздоровлению бойцов СВО
Власти Сочи планируют создать городскую программу по оздоровлению бойцов спецоперации
СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Отдельную городскую программу санаторно-курортного лечения для бойцов специальной военной операции, включающую оздоровительные туры, планируется создать в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города.
Об этом было сказано в рамках 27-го координационного совета, который провели на курорте в среду.
"Прорабатывается вопрос о создании отдельной городской программы "Защитник" по оздоровлению военнослужащих. Она включит в себя комплексное санаторно-курортное лечение и реабилитацию, а также оздоровительные туры. В программе планируют участвовать десять санаториев Сочи", - говорится в сообщении.
По информации сочинской мэрии, на сегодняшний день семьям участников СВО оказывается социальная, материальная помощь, обрабатываются адресные заявки. В оказании помощи задействованы основные городские структуры, крупные организации, предприниматели курорта. "Также поддержка оказывается из средств благотворительного фонда, собранных жителями и предпринимателями, семьям защитников Родины и сочинцам, вернувшимся с передовой, выплачено порядка 22,5 млн рублей", - добавили в ведомстве.
Там же отметили, что в качестве дополнительных услуг семьям бойцов предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте, питание, культурный досуг. "Все семьи мобилизованных и добровольцев СВО на курорте имеют социальные паспорта, за ними закреплены муниципальные сотрудники. Их пожелания и предложения оперативно передаются в координационный совет", - заключили в мэрии.
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