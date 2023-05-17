https://ria.ru/20230517/prilepin-1872437054.html
Прилепину сделают еще одну операцию
Прилепину сделают еще одну операцию - РИА Новости, 17.05.2023
Прилепину сделают еще одну операцию
Принято решение о проведении еще одной операции сопредседателю "Справедливой России — За правду", писателю Захару Прилепину для скорейшего восстановления, он... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:31
2023-05-17T16:31
2023-05-17T16:38
захар прилепин
нижегородская область
справедливая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Принято решение о проведении еще одной операции сопредседателю "Справедливой России — За правду", писателю Захару Прилепину для скорейшего восстановления, он останется в палате интенсивной терапии, сообщила пресс-служба писателя."Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления. До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии", — рассказали в пресс-службе.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
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захар прилепин, нижегородская область, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Нижегородская область, Справедливая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Прилепину сделают еще одну операцию
Прилепину сделают еще одну операцию, он останется в палате интенсивной терапии
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Принято решение о проведении еще одной операции сопредседателю "Справедливой России — За правду", писателю Захару Прилепину для скорейшего восстановления, он останется в палате интенсивной терапии, сообщила пресс-служба писателя.
"Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления. До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии", — рассказали в пресс-службе.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области
. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии
, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
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