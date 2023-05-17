https://ria.ru/20230517/prilepin-1872437054.html

Прилепину сделают еще одну операцию

Прилепину сделают еще одну операцию - РИА Новости, 17.05.2023

Прилепину сделают еще одну операцию

Принято решение о проведении еще одной операции сопредседателю "Справедливой России — За правду", писателю Захару Прилепину для скорейшего восстановления, он... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:31

2023-05-17T16:31

2023-05-17T16:38

захар прилепин

нижегородская область

справедливая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Принято решение о проведении еще одной операции сопредседателю "Справедливой России — За правду", писателю Захару Прилепину для скорейшего восстановления, он останется в палате интенсивной терапии, сообщила пресс-служба писателя."Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления. До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии", — рассказали в пресс-службе.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.

https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html

нижегородская область

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захар прилепин, нижегородская область, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина