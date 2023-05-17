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В ЛНР вынесли приговор украинскому военному за обстрел жилых домов
В ЛНР вынесли приговор украинскому военному за обстрел жилых домов - РИА Новости, 17.05.2023
В ЛНР вынесли приговор украинскому военному за обстрел жилых домов
Верховный суд в ЛНР приговорил украинского военного, который обстреливал дома для запугивания гражданских лиц, к 20 годам колонии, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:06
2023-05-17T12:06
2023-05-17T12:06
специальная военная операция на украине
попасная
луганская народная республика
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
главная военная прокуратура рф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Верховный суд в ЛНР приговорил украинского военного, который обстреливал дома для запугивания гражданских лиц, к 20 годам колонии, сообщили журналистам в пресс-службах СК РФ и ГВП РФ. По данным СК РФ, украинский военный Павел Смилко признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", "убийстве, совершенном группой лиц и общеопасным способом" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". "Суд... приговорил Смилко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.", - сказали в ГВП. В СК РФ добавили, что Смилко полностью признал вину и раскаялся. Установлено, что Смилко с сослуживцами, находясь в лесу между населенными пунктами Александрополье Попаснянского района и Попасная, получил приказ об обстреле жилых домов в Попасной, чтобы запугать гражданских. С 15 по 19 марта 2022 года они обстреливали дома осколочно-фугасными снарядами "3ОФ35", погиб мужчина.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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попасная, луганская народная республика, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, главная военная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Попасная, Луганская Народная Республика, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Главная военная прокуратура РФ
В ЛНР вынесли приговор украинскому военному за обстрел жилых домов
В ЛНР суд приговорил к 20 годам колонии украинского военного, обстреливавшего жилые дома