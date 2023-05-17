https://ria.ru/20230517/prigovor-1872344875.html

В ЛНР вынесли приговор украинскому военному за обстрел жилых домов

В ЛНР вынесли приговор украинскому военному за обстрел жилых домов - РИА Новости, 17.05.2023

В ЛНР вынесли приговор украинскому военному за обстрел жилых домов

Верховный суд в ЛНР приговорил украинского военного, который обстреливал дома для запугивания гражданских лиц, к 20 годам колонии, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:06

2023-05-17T12:06

2023-05-17T12:06

специальная военная операция на украине

попасная

луганская народная республика

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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главная военная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Верховный суд в ЛНР приговорил украинского военного, который обстреливал дома для запугивания гражданских лиц, к 20 годам колонии, сообщили журналистам в пресс-службах СК РФ и ГВП РФ. По данным СК РФ, украинский военный Павел Смилко признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", "убийстве, совершенном группой лиц и общеопасным способом" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". "Суд... приговорил Смилко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.", - сказали в ГВП. В СК РФ добавили, что Смилко полностью признал вину и раскаялся. Установлено, что Смилко с сослуживцами, находясь в лесу между населенными пунктами Александрополье Попаснянского района и Попасная, получил приказ об обстреле жилых домов в Попасной, чтобы запугать гражданских. С 15 по 19 марта 2022 года они обстреливали дома осколочно-фугасными снарядами "3ОФ35", погиб мужчина.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

попасная

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попасная, луганская народная республика, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, главная военная прокуратура рф