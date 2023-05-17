https://ria.ru/20230517/priangare-1872298561.html

Сына экс-губернатора Приангарья лишили депутатских полномочий

Сына экс-губернатора Приангарья лишили депутатских полномочий - РИА Новости, 17.05.2023

Сына экс-губернатора Приангарья лишили депутатских полномочий

Сына экс-губернатора Приангарья, депутата регионального парламента Андрея Левченко, ранее осужденного за мошенничество и освобожденного из колонии по УДО,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:56

2023-05-17T08:56

2023-05-17T08:56

иркутская область

иркутск

москва

андрей левченко

кпрф

иркутский областной суд

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577946842_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_b9b6b293ae04f461a082606b83bf0dab.jpg

ИРКУТСК, 17 мая - РИА Новости. Сына экс-губернатора Приангарья, депутата регионального парламента Андрея Левченко, ранее осужденного за мошенничество и освобожденного из колонии по УДО, лишили депутатских полномочий, сообщается на сайте законодательного собрания Иркутской области. Кировский районный суд Иркутска 29 июля 2022 года приговорил депутата законодательного собрания Приангарья, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко к 9 годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. По материалам следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы "Звезда" Хамуляк и его заместитель Рябикин. С целью раздела товарного рынка Рябикин заключил в Москве с предприятиями, производящими лифты, "ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)", запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством. Фирма Хамуляка "Звезда" заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено почти 560 миллионов рублей, а производителям лифтов - более 435 миллионов. В итоге фигуранты, по данным следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей, еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее. По апелляции адвоката Левченко, дело было пересмотрено Иркутским областным судом. В итоге наказание было смягчено до 6 лет лишения свободы и 1,6 миллиона рублей штрафа. 10 мая Ангарский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко из исправительной колонии №14 города Ангарска. Депутаты регионального парламента на сессии 17 мая рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Андрея Левченко в рамках 68-й сессии. "Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Андрея Левченко с 17 мая 2023 года", - говорится в сообщении. За лишение Андрея Левченко полномочий депутата проголосовали 26 человек, семь - против, три - воздержались, два - не голосовали. Как пояснила на сессии заместитель прокурора Иркутской области Любовь Исаканова, парламент обязан был рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с наличием вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу. Это обусловлено федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" и региональными нормами о правовом статусе депутата. Решение депутаты должны были принять не позднее 6 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230306/levchenko-1856119153.html

https://ria.ru/20220729/prigovor-1805753449.html

иркутская область

иркутск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, иркутск, москва, андрей левченко, кпрф, иркутский областной суд, происшествия