https://ria.ru/20230517/predstavitelstva-1872353408.html
Дипломатические представительства Финляндии продолжат работу в России
Дипломатические представительства Финляндии продолжат работу в России - РИА Новости, 17.05.2023
Дипломатические представительства Финляндии продолжат работу в России
Дипломатические представительства Финляндии в России продолжат работу, невзирая на закрытие Москвой банковских счетов, сообщил в среду глава внешнеполитического РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:31
2023-05-17T12:31
2023-05-17T13:12
финляндия
россия
в мире
пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Дипломатические представительства Финляндии в России продолжат работу, невзирая на закрытие Москвой банковских счетов, сообщил в среду глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто."Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля. Вопрос решается уже пару недель. На данный момент счетами пользоваться нельзя, а в Россию отправлена нота, но официальных объяснений пока не поступало", - отметил министр на пресс-брифинге.По данным министерства иностранных дел, ограничения в отношении Финляндии в России являются одними из самых строгих."Это нельзя рассматривать как реакцию России на санкции. Россия жаловалась на проблемы с платежами в некоторых своих представительствах, но, по данным МИДа, банковские операции проходят успешно", - сказал Хаависто.По его словам, инцидент не повлиял на дипломатические отношения стран."У Финляндии до сих пор нормальные дипломатические отношения с Россией, а значит, мы в обычном режиме контактируем с властями… Нет никакой перспективы того, что консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве придется закрыть", - сказал министр.Хаависто отметил, что российские действия не отразятся на выплате зарплаты финским дипломатам, а в основном затруднят хозяйственную деятельность представительства.Министр подчеркнул, что вопрос будет решаться дипломатическим путём, и банки не могут вмешиваться в дипломатию.При этом Хаависто затруднился связать действия России с ранее замороженными счетами Российского центра науки и культуры в Хельсинки.
https://ria.ru/20230517/zabor-1872282244.html
https://ria.ru/20230515/finlyandiya-1871939049.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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финляндия, россия, в мире, пекка хаависто
Финляндия, Россия, В мире, Пекка Хаависто
Дипломатические представительства Финляндии продолжат работу в России
Глава МИД Финляндии Хаависто: дипломатические представительства продолжат работу в России
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Дипломатические представительства Финляндии в России продолжат работу, невзирая на закрытие Москвой банковских счетов, сообщил в среду глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто.
"Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля. Вопрос решается уже пару недель. На данный момент счетами пользоваться нельзя, а в Россию отправлена нота, но официальных объяснений пока не поступало", - отметил министр на пресс-брифинге.
По данным министерства иностранных дел, ограничения в отношении Финляндии в России являются одними из самых строгих.
"Это нельзя рассматривать как реакцию России на санкции. Россия жаловалась на проблемы с платежами в некоторых своих представительствах, но, по данным МИДа, банковские операции проходят успешно", - сказал Хаависто.
Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"
По его словам, инцидент не повлиял на дипломатические отношения стран.
"У Финляндии до сих пор нормальные дипломатические отношения с Россией, а значит, мы в обычном режиме контактируем с властями… Нет никакой перспективы того, что консульство в Санкт-Петербурге
или посольство в Москве придется закрыть", - сказал министр.
Хаависто отметил, что российские действия не отразятся на выплате зарплаты финским дипломатам, а в основном затруднят хозяйственную деятельность представительства.
Министр подчеркнул, что вопрос будет решаться дипломатическим путём, и банки не могут вмешиваться в дипломатию.
При этом Хаависто затруднился связать действия России с ранее замороженными счетами Российского центра науки и культуры в Хельсинки
.
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