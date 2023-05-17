https://ria.ru/20230517/predstavitelstva-1872353408.html

Дипломатические представительства Финляндии продолжат работу в России

Дипломатические представительства Финляндии продолжат работу в России - РИА Новости, 17.05.2023

Дипломатические представительства Финляндии продолжат работу в России

Дипломатические представительства Финляндии в России продолжат работу, невзирая на закрытие Москвой банковских счетов, сообщил в среду глава внешнеполитического РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:31

2023-05-17T12:31

2023-05-17T13:12

финляндия

россия

в мире

пекка хаависто

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Дипломатические представительства Финляндии в России продолжат работу, невзирая на закрытие Москвой банковских счетов, сообщил в среду глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто."Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля. Вопрос решается уже пару недель. На данный момент счетами пользоваться нельзя, а в Россию отправлена нота, но официальных объяснений пока не поступало", - отметил министр на пресс-брифинге.По данным министерства иностранных дел, ограничения в отношении Финляндии в России являются одними из самых строгих."Это нельзя рассматривать как реакцию России на санкции. Россия жаловалась на проблемы с платежами в некоторых своих представительствах, но, по данным МИДа, банковские операции проходят успешно", - сказал Хаависто.По его словам, инцидент не повлиял на дипломатические отношения стран."У Финляндии до сих пор нормальные дипломатические отношения с Россией, а значит, мы в обычном режиме контактируем с властями… Нет никакой перспективы того, что консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве придется закрыть", - сказал министр.Хаависто отметил, что российские действия не отразятся на выплате зарплаты финским дипломатам, а в основном затруднят хозяйственную деятельность представительства.Министр подчеркнул, что вопрос будет решаться дипломатическим путём, и банки не могут вмешиваться в дипломатию.При этом Хаависто затруднился связать действия России с ранее замороженными счетами Российского центра науки и культуры в Хельсинки.

https://ria.ru/20230517/zabor-1872282244.html

https://ria.ru/20230515/finlyandiya-1871939049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

финляндия, россия, в мире, пекка хаависто