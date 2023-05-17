https://ria.ru/20230517/podzhog-1872327367.html

Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа

Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа - РИА Новости, 17.05.2023

Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа

Три пригородных поезда задержались в среду утром из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщила пресс-служба ОЖД. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:02

2023-05-17T11:02

2023-05-17T11:29

происшествия

санкт-петербург

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Три пригородных поезда задержались в среду утром из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщила пресс-служба ОЖД. Как отмечается, возгорание релейного шкафа произошло около 4.18 мск в среду на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка. "По предварительной информации, (возгорание произошло) в результате поджога. В результате было задержано три пригородных поезда до 10 минут: №6905 Санкт-Петербург – Кирпичный Завод, №6908 Петрокрепость – Санкт-Петербург, №7220 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в начале мая сообщала еще о двух попытках поджога релейных шкафов на перегонах.

https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога