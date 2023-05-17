https://ria.ru/20230517/podzhog-1872327367.html
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа - РИА Новости, 17.05.2023
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа
Три пригородных поезда задержались в среду утром из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщила пресс-служба ОЖД. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:02
2023-05-17T11:02
2023-05-17T11:29
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872329300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55d8cf4bd874ef2f5617858500b0e5ce.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Три пригородных поезда задержались в среду утром из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщила пресс-служба ОЖД. Как отмечается, возгорание релейного шкафа произошло около 4.18 мск в среду на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка. "По предварительной информации, (возгорание произошло) в результате поджога. В результате было задержано три пригородных поезда до 10 минут: №6905 Санкт-Петербург – Кирпичный Завод, №6908 Петрокрепость – Санкт-Петербург, №7220 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в начале мая сообщала еще о двух попытках поджога релейных шкафов на перегонах.
https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872329300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f97908b2b8561d4fc18a108a722a895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога
Три электрички задержались в Петербурге из-за поджога релейного шкафа
В Петербурге три электрички задержались утром из-за возгорания релейного шкафа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости.
Три пригородных поезда задержались в среду утром из-за поджога релейного шкафа на перегоне Октябрьской железной дороги, сообщила пресс-служба
ОЖД.
Как отмечается, возгорание релейного шкафа произошло около 4.18 мск в среду на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка.
"По предварительной информации, (возгорание произошло) в результате поджога. В результате было задержано три пригородных поезда до 10 минут: №6905 Санкт-Петербург – Кирпичный Завод, №6908 Петрокрепость – Санкт-Петербург, №7220 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в начале мая сообщала еще о двух попытках поджога релейных шкафов на перегонах.
В Кузбассе арестовали подозреваемых в поджогах на железной дороге