https://ria.ru/20230517/pkhuket-1872496985.html

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших на Пхукете

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших на Пхукете - РИА Новости, 17.05.2023

Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших на Пхукете

Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет сообщило в своем телеграм-канале, что все россияне, пострадавшие в среду в аварии катера при подходе... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T21:05

2023-05-17T21:05

2023-05-17T23:12

туризм

пхукет (остров)

россия

происшествия

в мире

таиланд

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БАНГКОК, 17 мая — РИА Новости. Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет сообщило в своем телеграм-канале, что все россияне, пострадавшие в среду в аварии катера при подходе к пирсу бухты Чалонг и доставленные в больницы Пхукета, находятся в стабильном состоянии. "Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении российского генконсульства. Ранее информационный центр администрации провинции Пхукет сообщал о том, что 35 человек, в том числе 21 россиянин, а также граждане Казахстана, Китая, Украины и Таиланда, получили травмы различной степени тяжести в аварии скоростного катера, который во второй половине дня в среду на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию, установленную в море в качестве сигнальной вышки, обозначающей безопасные для судов глубины. Относительно тяжелые ранения получили четверо россиян, у остальных 17 граждан России травмы средней тяжести и легкие повреждения. "Сотрудники генконсульства посетили госпиталь "Вачира", в котором были размещены туристы с наиболее серьезными травмами, и находятся в постоянном контакте с уполномоченными органами Пхукета. Губернатор провинции заверил генеральное консульство в оказании пострадавшим всяческого содействия", — также говорится в сообщении дипмиссии. По информации инфоцентра администрации Пхукета, всего на судне в момент аварии находилось 37 человек: 4 тайца, 21 россиянин, 9 граждан Казахстана, два гражданина Китая и один гражданин Украины, почти все получили травмы. Совсем не пострадали только два человека – один турист из Казахстана и один из граждан Таиланда, составлявших экипаж судна. По предварительным результатам следствия, причиной аварии могла стать халатность капитана судна, сообщил ранее инфоцентр администрации Пхукета со ссылкой на полицию.

https://ria.ru/20230116/tailand-1845251689.html

https://ria.ru/20230417/tailand-1865783471.html

пхукет (остров)

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пхукет (остров), россия, происшествия, в мире, таиланд