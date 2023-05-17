https://ria.ru/20230517/pkhuket-1872496985.html
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших на Пхукете
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших на Пхукете - РИА Новости, 17.05.2023
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших на Пхукете
Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет сообщило в своем телеграм-канале, что все россияне, пострадавшие в среду в аварии катера при подходе... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T21:05
2023-05-17T21:05
2023-05-17T23:12
туризм
пхукет (остров)
россия
происшествия
в мире
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872480868_0:0:1586:892_1920x0_80_0_0_35a35efcd04750346d7904cbec4c91ac.jpg
БАНГКОК, 17 мая — РИА Новости. Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет сообщило в своем телеграм-канале, что все россияне, пострадавшие в среду в аварии катера при подходе к пирсу бухты Чалонг и доставленные в больницы Пхукета, находятся в стабильном состоянии. "Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении российского генконсульства. Ранее информационный центр администрации провинции Пхукет сообщал о том, что 35 человек, в том числе 21 россиянин, а также граждане Казахстана, Китая, Украины и Таиланда, получили травмы различной степени тяжести в аварии скоростного катера, который во второй половине дня в среду на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию, установленную в море в качестве сигнальной вышки, обозначающей безопасные для судов глубины. Относительно тяжелые ранения получили четверо россиян, у остальных 17 граждан России травмы средней тяжести и легкие повреждения. "Сотрудники генконсульства посетили госпиталь "Вачира", в котором были размещены туристы с наиболее серьезными травмами, и находятся в постоянном контакте с уполномоченными органами Пхукета. Губернатор провинции заверил генеральное консульство в оказании пострадавшим всяческого содействия", — также говорится в сообщении дипмиссии. По информации инфоцентра администрации Пхукета, всего на судне в момент аварии находилось 37 человек: 4 тайца, 21 россиянин, 9 граждан Казахстана, два гражданина Китая и один гражданин Украины, почти все получили травмы. Совсем не пострадали только два человека – один турист из Казахстана и один из граждан Таиланда, составлявших экипаж судна. По предварительным результатам следствия, причиной аварии могла стать халатность капитана судна, сообщил ранее инфоцентр администрации Пхукета со ссылкой на полицию.
https://ria.ru/20230116/tailand-1845251689.html
https://ria.ru/20230417/tailand-1865783471.html
пхукет (остров)
россия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872480868_15:0:1204:892_1920x0_80_0_0_e9f47549456e89ae38b2047b0928befa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), россия, происшествия, в мире, таиланд
Туризм, Пхукет (остров), Россия, Происшествия, В мире, Таиланд
Генконсульство рассказало о состоянии россиян, пострадавших на Пхукете
Генконсульство сообщило о стабильном состоянии россиян, пострадавших в аварии на Пхукете
БАНГКОК, 17 мая — РИА Новости.
Генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет сообщило в своем телеграм-канале
, что все россияне, пострадавшие в среду в аварии катера при подходе к пирсу бухты Чалонг и доставленные в больницы Пхукета, находятся в стабильном состоянии.
"Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении российского генконсульства.
В Таиланде российскую семью бросил на острове оператор катера
Ранее информационный центр администрации провинции Пхукет сообщал о том, что 35 человек, в том числе 21 россиянин, а также граждане Казахстана
, Китая
, Украины
и Таиланда
, получили травмы различной степени тяжести в аварии скоростного катера, который во второй половине дня в среду на значительной скорости врезался в бетонную конструкцию, установленную в море в качестве сигнальной вышки, обозначающей безопасные для судов глубины. Относительно тяжелые ранения получили четверо россиян, у остальных 17 граждан России травмы средней тяжести и легкие повреждения.
"Сотрудники генконсульства посетили госпиталь "Вачира", в котором были размещены туристы с наиболее серьезными травмами, и находятся в постоянном контакте с уполномоченными органами Пхукета. Губернатор провинции заверил генеральное консульство в оказании пострадавшим всяческого содействия", — также говорится в сообщении дипмиссии.
По информации инфоцентра администрации Пхукета, всего на судне в момент аварии находилось 37 человек: 4 тайца, 21 россиянин, 9 граждан Казахстана, два гражданина Китая и один гражданин Украины, почти все получили травмы. Совсем не пострадали только два человека – один турист из Казахстана и один из граждан Таиланда, составлявших экипаж судна.
По предварительным результатам следствия, причиной аварии могла стать халатность капитана судна, сообщил ранее инфоцентр администрации Пхукета со ссылкой на полицию.
Власти Таиланда планируют превратить крупный порт в терминал для круизов