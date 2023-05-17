https://ria.ru/20230517/pashinyan-1872467025.html

CК Армении возбудил дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна

CК Армении возбудил дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2023

CК Армении возбудил дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после сообщения о попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна— Ашота Пашиняна, заявил... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:06

2023-05-17T18:06

2023-05-17T18:18

в мире

армения

никол пашинян

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после сообщения о попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна— Ашота Пашиняна, заявил пресс-секретарь СК Гор Абрамян.Для выяснения обстоятельств проводятся следственные действия.Сегодня газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского кабмина, написала о попытке похищения сына политика. По информации издания, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома. В полиции Армении подтвердили РИА Новости, что получили эту информацию.Издание утверждает, что попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился к правоохранителям.

https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html

армения

нагорный карабах

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в мире, армения, никол пашинян, нагорный карабах