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CК Армении возбудил дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2023
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18:06 17.05.2023 (обновлено: 18:18 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/pashinyan-1872467025.html
CК Армении возбудил дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна
CК Армении возбудил дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2023
CК Армении возбудил дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после сообщения о попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна— Ашота Пашиняна, заявил... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:06
2023-05-17T18:18
в мире
армения
никол пашинян
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после сообщения о попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна— Ашота Пашиняна, заявил пресс-секретарь СК Гор Абрамян.Для выяснения обстоятельств проводятся следственные действия.Сегодня газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского кабмина, написала о попытке похищения сына политика. По информации издания, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома. В полиции Армении подтвердили РИА Новости, что получили эту информацию.Издание утверждает, что попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился к правоохранителям.
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в мире, армения, никол пашинян, нагорный карабах
В мире, Армения, Никол Пашинян, Нагорный Карабах
CК Армении возбудил дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна

CК Армении возбудил уголовное дело после сообщения о попытке похищения сына Пашиняна Ашота

© Фото : @Ashot AshPash/FacebookАшот Пашинян
Ашот Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : @Ashot AshPash/Facebook
Ашот Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после сообщения о попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна— Ашота Пашиняна, заявил пресс-секретарь СК Гор Абрамян.
«
"Заявление, представленное в полицию Ашотом Пашиняном, было передано в Следственный комитет <...>. В отделе по тяжким преступлениям управления СК по Еревану инициировано уголовное производство по признакам статьи "Похищение человека", — написал он в соцсетях.
Для выяснения обстоятельств проводятся следственные действия.
Сегодня газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского кабмина, написала о попытке похищения сына политика. По информации издания, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома. В полиции Армении подтвердили РИА Новости, что получили эту информацию.
Издание утверждает, что попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился к правоохранителям.
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В миреАрменияНикол ПашинянНагорный Карабах
 
 
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