https://ria.ru/20230517/otstavka-1872288473.html
Фон дер Ляйен посоветовали уйти в отставку после слов о России
Фон дер Ляйен посоветовали уйти в отставку после слов о России - РИА Новости, 17.05.2023
Фон дер Ляйен посоветовали уйти в отставку после слов о России
Пользователи Twitter возмутились публикацией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы с участием украинских активистов. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T06:05
2023-05-17T06:05
2023-05-17T10:22
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились публикацией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы с участием украинских активистов.Однако пользователи с негативом отнеслись к заявлению главы ЕК о проведении саммита."Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!" — написал benutzer."Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России", — заявил Iain Muir."Исчезни", — съязвил Mihai."Каждый раз, когда ты открываешь рот, количество граждан Европы, отвергающих ЕС и НАТО, растет в геометрической прогрессии", — отметил mafarrico."Оторвана от реальности", — прокомментировал joanskitchen."Европа делает довольно хорошую работу по подрыву демократии внутри себя же", — подметил John Tangney."Почему это выглядит как секта?" — спросил oneone."Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны", — предположила Ettore Fieramosca."Отправляйся домой, Урсула", — посоветовал J.J.M.G."Есть только одна опасность для Европы, это то, что вы коррумпированы до мозга костей", — разозлился Peter Verploeg.Двухдневный саммит Совета Европы открылся во вторник и завершится пресс-конференцией вечером в среду. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии к Литве.
https://ria.ru/20230409/lyayen-1864032608.html
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в мире, европа, украина, сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, совет европы, нато
В мире, Европа, Украина, США, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Совет Европы, НАТО
Фон дер Ляйен посоветовали уйти в отставку после слов о России
Пользователи Twitter посоветовали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
возмутились публикацией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы с участием украинских активистов.
«
"Александра Матвийчук и украинские правозащитники требуют ответственности за военные преступления России", — написала политик в своем микроблоге.
Однако пользователи с негативом отнеслись к заявлению главы ЕК о проведении саммита.
"Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!" — написал benutzer.
"Мы должны требовать ответственности за то, что США
, НАТО
и ЕС
ведут прокси-войну против России", — заявил Iain Muir.
"Исчезни", — съязвил Mihai.
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"Каждый раз, когда ты открываешь рот, количество граждан Европы
, отвергающих ЕС и НАТО, растет в геометрической прогрессии", — отметил mafarrico.
"Оторвана от реальности", — прокомментировал joanskitchen.
"Европа делает довольно хорошую работу по подрыву демократии внутри себя же", — подметил John Tangney.
"Почему это выглядит как секта?" — спросил oneone.
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"Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны", — предположила Ettore Fieramosca.
"Отправляйся домой, Урсула", — посоветовал J.J.M.G.
"Есть только одна опасность для Европы, это то, что вы коррумпированы до мозга костей", — разозлился Peter Verploeg.
Двухдневный саммит Совета Европы открылся во вторник и завершится пресс-конференцией вечером в среду. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии
к Литве
.
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