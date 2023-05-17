https://ria.ru/20230517/otstavka-1872288473.html

Фон дер Ляйен посоветовали уйти в отставку после слов о России

Фон дер Ляйен посоветовали уйти в отставку после слов о России - РИА Новости, 17.05.2023

Фон дер Ляйен посоветовали уйти в отставку после слов о России

Пользователи Twitter возмутились публикацией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы с участием украинских активистов. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T06:05

2023-05-17T06:05

2023-05-17T10:22

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились публикацией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы с участием украинских активистов.Однако пользователи с негативом отнеслись к заявлению главы ЕК о проведении саммита."Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!" — написал benutzer."Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России", — заявил Iain Muir."Исчезни", — съязвил Mihai."Каждый раз, когда ты открываешь рот, количество граждан Европы, отвергающих ЕС и НАТО, растет в геометрической прогрессии", — отметил mafarrico."Оторвана от реальности", — прокомментировал joanskitchen."Европа делает довольно хорошую работу по подрыву демократии внутри себя же", — подметил John Tangney."Почему это выглядит как секта?" — спросил oneone."Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны", — предположила Ettore Fieramosca."Отправляйся домой, Урсула", — посоветовал J.J.M.G."Есть только одна опасность для Европы, это то, что вы коррумпированы до мозга костей", — разозлился Peter Verploeg.Двухдневный саммит Совета Европы открылся во вторник и завершится пресс-конференцией вечером в среду. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии к Литве.

https://ria.ru/20230409/lyayen-1864032608.html

https://ria.ru/20230205/detal-1849888245.html

https://ria.ru/20230118/za-1845617937.html

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в мире, европа, украина, сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, совет европы, нато