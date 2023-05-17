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ВСУ обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 17.05.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Петровский район Донецка, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 20 снарядов... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:09
2023-05-17T23:09
2023-05-17T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк
сцкк
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Петровский район Донецка, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 20 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В представительстве также сообщили, что в 22.00 по населенному пункту Владимировка было выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметра. Кроме того, в 22.10 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецк, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецк, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой, Владимировке и Донецку 13 снарядов