https://ria.ru/20230517/obstrel-1872508926.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 17.05.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Петровский район Донецка, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 20 снарядов... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T23:09

2023-05-17T23:09

2023-05-17T23:09

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк

сцкк

нато

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Владимировку и Петровский район Донецка, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 20 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В представительстве также сообщили, что в 22.00 по населенному пункту Владимировка было выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметра. Кроме того, в 22.10 украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

донецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецк, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины