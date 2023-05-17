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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 17.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска с 17.50 по 19.45 выпустили по Донецку в общей сумме 22 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T20:20

2023-05-17T20:20

2023-05-17T20:21

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донецк

донецкая народная республика

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нато

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска с 17.50 по 19.45 выпустили по Донецку в общей сумме 22 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). После этого по этому району такие же снаряды выпускались в 18.45 и 19.45. По Кировскому району Донецка в 19.45 также было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк