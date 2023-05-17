Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.
Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.
Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.
Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.
В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.
Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.
Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.
Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.
Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.
Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.
Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.
В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.
Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.
Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.