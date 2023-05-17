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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 17.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в среду в 17.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:56

2023-05-17T17:56

2023-05-17T17:58

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в среду в 17.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется.

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины