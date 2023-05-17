https://ria.ru/20230517/nato-1872509275.html

Киссинджер назвал причину для принятия Украины в НАТО

Киссинджер назвал причину для принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 17.05.2023

Киссинджер назвал причину для принятия Украины в НАТО

Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением и наименее опытным руководством, заявил бывший госсекретарь США Генри... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T23:17

2023-05-17T23:17

2023-05-17T23:42

украина

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением и наименее опытным руководством, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию Economist.Экс-политик привел две причины, почему он хочет присоединения Киева к альянсу. По его мнению, Россия больше не является конвенциональной угрозой. При этом Украина активно вооружается Европой, из-за чего она станет страной с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе. Киссинджер предположил, что в случае, если спецоперация закончится не в пользу Москвы, мир получит "недовольную Россию, но также недовольную Украину"."Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне", — сказал он. Экс-госсекретарь отметил, что если бы он имел возможность поговорить с Владимиром Путиным, он бы сказал ему, что с Украиной в НАТО "ему тоже было бы безопаснее". Однако, добавил он, видеть эту страну в составе альянса не хотят европейцы: они предпочитают вооружить ее и заставить обороняться. В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз сослался на "политику открытых дверей" и право каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех стран — участниц альянса. На прошлой неделе Столтенберг побывал в Киеве и заявил, что Украина в конце концов войдет в НАТО и что с этим "согласны все союзники". Эти слова вызвали удивление у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала военной спецоперации.

https://ria.ru/20230516/vengriya-1872188394.html

https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html

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украина, нато, генри киссинджер, сша, европа, россия, в мире