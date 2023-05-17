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Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных
Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных - РИА Новости, 17.05.2023
Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что спит по шесть часов в сутки, а работает по семь дней в неделю, поскольку единственной реальной валютой является... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T02:15
2023-05-17T02:15
2023-05-17T02:15
в мире
илон маск
twitter
tesla motors
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что спит по шесть часов в сутки, а работает по семь дней в неделю, поскольку единственной реальной валютой является время. Маск заявил, что по этой причине принял решение об уходе с поста гендиректора соцсети Twitter. Предприниматель планирует сосредоточиться на других своих компаниях - Tesla и Space X. Как заявил Маск, ему хватает всего 6 часов сна. По словам предпринимателя, он пробовал спать и меньше, но тогда ощущал падение продуктивности. Как заявил Маск, он работает семь дней в неделю и отдыхает только два-три дня в году.
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в мире, илон маск, twitter, tesla motors
В мире, Илон Маск, Twitter, Tesla motors
Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных
Маск заявил, что спит по шесть часов, потому что нет ничего дороже времени