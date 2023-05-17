https://ria.ru/20230517/mask-1872283775.html

Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных

Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных - РИА Новости, 17.05.2023

Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что спит по шесть часов в сутки, а работает по семь дней в неделю, поскольку единственной реальной валютой является... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T02:15

2023-05-17T02:15

2023-05-17T02:15

в мире

илон маск

twitter

tesla motors

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что спит по шесть часов в сутки, а работает по семь дней в неделю, поскольку единственной реальной валютой является время. Маск заявил, что по этой причине принял решение об уходе с поста гендиректора соцсети Twitter. Предприниматель планирует сосредоточиться на других своих компаниях - Tesla и Space X. Как заявил Маск, ему хватает всего 6 часов сна. По словам предпринимателя, он пробовал спать и меньше, но тогда ощущал падение продуктивности. Как заявил Маск, он работает семь дней в неделю и отдыхает только два-три дня в году.

https://ria.ru/20230425/dollar-1867658011.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, twitter, tesla motors