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Биография Павла Маринычева - РИА Новости, 17.05.2023
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14:27 17.05.2023 (обновлено: 15:19 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/marinychev-1872393064.html
Биография Павла Маринычева
Биография Павла Маринычева - РИА Новости, 17.05.2023
Биография Павла Маринычева
Павел Алексеевич Маринычев родился 25 октября 1978 года в городе Якутске Якутской АССР (ныне Республика Саха (Якутия)). РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:27
2023-05-17T15:19
справки
павел маринычев
якутск
алроса
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Павел Алексеевич Маринычев родился 25 октября 1978 года в городе Якутске Якутской АССР (ныне Республика Саха (Якутия)). В 2000 году окончил Новосибирскую академию (ныне университет) экономики и управления по специальности "Финансы и кредит", в 2008 году – Институт нефтегазового бизнеса с квалификацией "менеджер нефтегазового бизнеса".Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом в управлении экономики министерства топливной промышленности и энергетики Якутии.В 2001 году – ведущий специалист отдела регулирования тарифов по электрической энергии Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Якутии.В 2002 году работал главным специалистом отдела регулирования тарифов по тепловой энергии и газу Региональной энергетической комиссии Якутии.В 2002-2004 годах занимал должность начальника отдела цен на топливные ресурсы и транспортные услуги Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Якутии.В 2004-2005 годах – заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Якутии.В 2005-2010 годах – заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ОАО "Сахатранснефтегаз".В 2010-2016 годы – первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).С 2016 года – генеральный директор АО "Алмазы Анабара", дочерней компании АК "АЛРОСА" (ПАО).17 мая 2023 года наблюдательный совет АК "АЛРОСА" избрал Павла Маринычева на должность генерального директора – председателя правления компании сроком на три года. Павел Маринычев с 2014 года входит в кадровый резерв президента РФ (резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации), состоит в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия) и в кадровом резерве для замещения ключевых позиций высшего звена АЛРОСА.Женат, воспитывает двух дочерей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, павел маринычев, якутск, алроса
Справки, Павел Маринычев, Якутск, Алроса

Биография Павла Маринычева

© Фото : пресс-служба "Алроса"Павел Маринычев
Павел Маринычев - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : пресс-служба "Алроса"
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Павел Алексеевич Маринычев родился 25 октября 1978 года в городе Якутске Якутской АССР (ныне Республика Саха (Якутия)).
В 2000 году окончил Новосибирскую академию (ныне университет) экономики и управления по специальности "Финансы и кредит", в 2008 году – Институт нефтегазового бизнеса с квалификацией "менеджер нефтегазового бизнеса".
Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом в управлении экономики министерства топливной промышленности и энергетики Якутии.
В 2001 году – ведущий специалист отдела регулирования тарифов по электрической энергии Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Якутии.
В 2002 году работал главным специалистом отдела регулирования тарифов по тепловой энергии и газу Региональной энергетической комиссии Якутии.
В 2002-2004 годах занимал должность начальника отдела цен на топливные ресурсы и транспортные услуги Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Якутии.
В 2004-2005 годах – заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Якутии.
В 2005-2010 годах – заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ОАО "Сахатранснефтегаз".
В 2010-2016 годы – первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).
С 2016 года – генеральный директор АО "Алмазы Анабара", дочерней компании АК "АЛРОСА" (ПАО).
17 мая 2023 года наблюдательный совет АК "АЛРОСА" избрал Павла Маринычева на должность генерального директора – председателя правления компании сроком на три года.
Павел Маринычев с 2014 года входит в кадровый резерв президента РФ (резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации), состоит в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия) и в кадровом резерве для замещения ключевых позиций высшего звена АЛРОСА.
Женат, воспитывает двух дочерей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПавел МаринычевЯкутскАлроса
 
 
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