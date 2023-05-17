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Биография Павла Маринычева

Биография Павла Маринычева - РИА Новости, 17.05.2023

Биография Павла Маринычева

Павел Алексеевич Маринычев родился 25 октября 1978 года в городе Якутске Якутской АССР (ныне Республика Саха (Якутия)). РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:27

2023-05-17T14:27

2023-05-17T15:19

справки

павел маринычев

якутск

алроса

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Павел Алексеевич Маринычев родился 25 октября 1978 года в городе Якутске Якутской АССР (ныне Республика Саха (Якутия)). В 2000 году окончил Новосибирскую академию (ныне университет) экономики и управления по специальности "Финансы и кредит", в 2008 году – Институт нефтегазового бизнеса с квалификацией "менеджер нефтегазового бизнеса".Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом в управлении экономики министерства топливной промышленности и энергетики Якутии.В 2001 году – ведущий специалист отдела регулирования тарифов по электрической энергии Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Якутии.В 2002 году работал главным специалистом отдела регулирования тарифов по тепловой энергии и газу Региональной энергетической комиссии Якутии.В 2002-2004 годах занимал должность начальника отдела цен на топливные ресурсы и транспортные услуги Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Якутии.В 2004-2005 годах – заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Якутии.В 2005-2010 годах – заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ОАО "Сахатранснефтегаз".В 2010-2016 годы – первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).С 2016 года – генеральный директор АО "Алмазы Анабара", дочерней компании АК "АЛРОСА" (ПАО).17 мая 2023 года наблюдательный совет АК "АЛРОСА" избрал Павла Маринычева на должность генерального директора – председателя правления компании сроком на три года. Павел Маринычев с 2014 года входит в кадровый резерв президента РФ (резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации), состоит в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия) и в кадровом резерве для замещения ключевых позиций высшего звена АЛРОСА.Женат, воспитывает двух дочерей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, павел маринычев, якутск, алроса