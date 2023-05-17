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"Алроса" избрала нового гендиректора - РИА Новости, 17.05.2023
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13:23 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/alrosa-1872372659.html
"Алроса" избрала нового гендиректора
"Алроса" избрала нового гендиректора - РИА Новости, 17.05.2023
"Алроса" избрала нового гендиректора
Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, избрал главу "Алмазов Анабара" Павла Маринычева гендиректором компании, следует из РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:23
2023-05-17T13:23
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, избрал главу "Алмазов Анабара" Павла Маринычева гендиректором компании, следует из сообщения "Алросы". Маринычев сменил на этой должности Сергея Иванова, который возглавлял компанию с 2017 года. В понедельник "Алроса" сообщала, что Иванов продолжит работу в набсовете, будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании. Маринычев с 2016 года возглавлял один из ключевых производственных активов группы "Алроса" - дочернюю компанию "Алмазы Анабара". Ранее занимал должность первого зампреда правительства Республики Саха (Якутия).
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экономика, россия, алроса, новости компаний - экономика
Экономика, Россия, Алроса, Новости компаний - Экономика
"Алроса" избрала нового гендиректора

Павла Маринычева из "Алмазов Анабара" избрали новым гендиректором "Алросы"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис компании "Алроса". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, избрал главу "Алмазов Анабара" Павла Маринычева гендиректором компании, следует из сообщения "Алросы".
«
"Наблюдательный совет "Алроса" на очном заседании избрал Павла Маринычева на должность генерального директора – председателя правления компании сроком на три года. Решение было принято единогласно", - говорится в сообщении.
Маринычев сменил на этой должности Сергея Иванова, который возглавлял компанию с 2017 года.
В понедельник "Алроса" сообщала, что Иванов продолжит работу в набсовете, будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании.
Маринычев с 2016 года возглавлял один из ключевых производственных активов группы "Алроса" - дочернюю компанию "Алмазы Анабара". Ранее занимал должность первого зампреда правительства Республики Саха (Якутия).
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