https://ria.ru/20230517/alrosa-1872372659.html

"Алроса" избрала нового гендиректора

"Алроса" избрала нового гендиректора - РИА Новости, 17.05.2023

"Алроса" избрала нового гендиректора

Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, избрал главу "Алмазов Анабара" Павла Маринычева гендиректором компании, следует из РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:23

2023-05-17T13:23

2023-05-17T13:23

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, избрал главу "Алмазов Анабара" Павла Маринычева гендиректором компании, следует из сообщения "Алросы". Маринычев сменил на этой должности Сергея Иванова, который возглавлял компанию с 2017 года. В понедельник "Алроса" сообщала, что Иванов продолжит работу в набсовете, будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании. Маринычев с 2016 года возглавлял один из ключевых производственных активов группы "Алроса" - дочернюю компанию "Алмазы Анабара". Ранее занимал должность первого зампреда правительства Республики Саха (Якутия).

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864926981.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, алроса, новости компаний - экономика