https://ria.ru/20230517/alrosa-1872372659.html
"Алроса" избрала нового гендиректора
"Алроса" избрала нового гендиректора - РИА Новости, 17.05.2023
"Алроса" избрала нового гендиректора
Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, избрал главу "Алмазов Анабара" Павла Маринычева гендиректором компании, следует из РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:23
2023-05-17T13:23
2023-05-17T13:23
экономика
россия
алроса
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149975/50/1499755000_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_de5e48b381f29eae1c3a970f084633b8.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет "Алросы", крупнейшей в России алмазодобывающей компании, избрал главу "Алмазов Анабара" Павла Маринычева гендиректором компании, следует из сообщения "Алросы". Маринычев сменил на этой должности Сергея Иванова, который возглавлял компанию с 2017 года. В понедельник "Алроса" сообщала, что Иванов продолжит работу в набсовете, будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании. Маринычев с 2016 года возглавлял один из ключевых производственных активов группы "Алроса" - дочернюю компанию "Алмазы Анабара". Ранее занимал должность первого зампреда правительства Республики Саха (Якутия).
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864926981.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149975/50/1499755000_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_77df8011867ffaf6c22728e04c4fc007.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алроса, новости компаний - экономика
Экономика, Россия, Алроса, Новости компаний - Экономика
"Алроса" избрала нового гендиректора
Павла Маринычева из "Алмазов Анабара" избрали новым гендиректором "Алросы"